定制消费  让供需匹配更精准

习近平总书记强调：“建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费。”

中央经济工作会议提出：“要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。”

自己参与设计鞋服、一站式家装服务、定制化旅游产品……如今，越来越多的定制产品和服务让人们消费更称心。定制消费日益走俏，消费场景更加多元、市场规模不断扩大，这背后反映出消费升级浪潮下，人们消费需求的个性化、多样化、品质化，也折射出生产与流通企业加快数字化转型，创新商业模式，让供需匹配更精准。

场景多元 领域广泛

定制消费深入日常生活的方方面面，个性化定制成潮流

在福建省莆田市双驰实业公司智能化制鞋工厂店，消费者站上“识足鸟”脚型足压步态扫描仪，只需十几秒，便可获取足长、足宽、足弓高等50多项足部特征及健康数据，并被推荐适合的鞋款。该设备还配有个性化定制端口，消费者可选择自己喜爱的颜色、图案、签名等，定制个人专属鞋子。一键下单后，数据马上传输到工厂的中控系统，立刻开始生产，最快只需两小时，一双“最懂脚的鞋”就出来了。

在品质消费趋势下，更多消费者看中商品的审美风格、设计理念、文化品位等，定制服务正适应了消费者的这一需求。

消费是经济稳定运行的“压舱石”。专家表示，年轻一代消费者更倾向用“定制”来自我表达，愿意为个性和特色埋单。定制消费是精准满足消费者个性化、多样化需求，促进供给与需求高效匹配的新型消费。这种消费模式基于新技术的广泛应用，既有利于提高消费者福利，也有利于实现有效供给。培育定制、体验、智能、时尚等新型消费，发展绿色健康消费，能更好满足人民对美好生活的需要。

个性化定制日渐风行。记者在某生活服务平台搜索“定制”发现，从蛋糕、鲜花、礼服、家居等商品定制到发型、婚宴、团建、生日派对等服务定制，定制消费深入衣食住行等日常生活的方方面面。

定制服饰，穿得更贴心。曾经的老批发市场四川省成都市荷花池市场，如今拥有中国西部高级定制中心的“新名片”，吸引多名新锐设计师入驻，有全球1400万种面料可供消费者选择。中心打造了众多主题场景，除琴棋书画茶的国风定制场景，还有融合了现代艺术的时尚“森系”空间、展现非遗文化的东方美学空间、3D智衣智能体验空间等多元空间，为消费者提供多元、新奇、时尚、特色的消费体验，吸引众多消费者前来“打卡”。

定制家装，住得更舒心。在北京经济技术开发区工作的何小刚夫妇，前不久选择了一家装饰公司一站式定制家装服务，将一套80平方米的一居室，改装成含儿童房、老人房、主卧的三居室，有效提升居住空间的舒适度与美观度。专家表示，随着80后、90后成为家装市场消费主力，他们对家装服务品质和体验的要求不断上升，主打个性化、一站式的定制家装服务成为越来越多人的选择。

以需定产 降本增效

深挖消费数据，“读”懂消费需求和偏好，提高产品市场认可度

在广东省东莞市一家电子公司的生产车间内，工作人员正将一个个半成品的“清水壳”码放在喷涂设备上，机器开动，各种彩绘图样便“打印”在手机壳背面，一台机器可以同时打印不同图案。借助C2M（用户直连制造）反向定制模式，手机壳上市后供不应求。

这也是手机壳在生产、销售和物流上的一次大升级。定制的手机壳生产出来后，第一时间在仓内包裹完毕，发到全国各地消费者手中，其物流时效比普通厂家提升5小时，平均物流成本降低15%。

去年4月，国务院办公厅发布的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出，畅通制造企业与互联网平台、商贸流通企业产销对接，鼓励发展反向定制（C2M）和个性化设计、柔性化生产。当前，不少经营主体正加快布局反向定制等新领域，深度挖掘消费数据，推动生产方式变革，创新供应链模式，实现供需精准匹配。

业内人士指出，新型产销模式的优势在于，可以从大数据中“读”出消费者的需求与偏好，商家能实现按需定制，提高产品市场认可度；同时可以减少分销等中间流通环节，降低成本，提高商品性价比。有电商平台联合超过2000个品牌实现反向定制合作，助力新品上市周期缩短67%，实现打造爆品、助推实体企业数字化升级、帮助产业降本增效等目标。

借助定制新型产销方式，更多符合消费者偏好、满足消费者需求的产品走进百姓生活，激发扩大内需的新动能。有的制造企业专门生产满足上班群体护腰需求的椅子，设置多档调节、安装隐藏式脚托；有的手机生产商推出5G长辈智能手机，能提供紧急联系、网络问诊、娱乐出行等专属服务，帮助老年人共享数字时代；有的食品企业开发出符合年轻人口味的滋补产品，打开了新的细分市场。

多方合力 优化环境

打造智慧供应链，完善售后服务，推动定制消费高质量发展

“星空小木屋、农耕文化体验、亲子泥塑手工课程……这里推出的定制化体验项目都很棒，我们全家玩得很开心。”近日，在四川省南江县植梦西厢景区，带着孩子参加亲子研学的李玲娟赞叹道。

近来，南江县各景区景点紧贴游客需求，推出一系列以特色民宿、亲子研学为主的定制旅游产品，受到许多游客欢迎。为创新文旅产品、激发消费潜力，当地文旅企业瞄准定制消费市场，融合线上线下渠道，畅通产销对接，相继推出光雾山、玉湖长滩等景点的文创雪糕、马克杯等产品，市场反响良好。

进入数字经济时代，如何进一步推动定制消费高质量发展？

业内人士表示，定制经济供应链上下游企业要加强数字化改造，不断完善大数据、云计算、物联网以及智能终端等新型基础设施，围绕采购、生产、流通等各个环节加强信息共享与资源互通，形成贯通消费者、产品、服务、营销、渠道、物流的数字化体系，以提升底层系统能力、智慧供应链能力和用户运营能力，促进供需匹配更精准。

中国消费者协会相关负责人表示，定制消费中一些服务、规则、标准等问题有待进一步完善。比如，在售后维修保养等环节，定制商品退换货比较难，若出现质量问题需要维修，可能面临因成本较高而供需双方难以达成一致意见的情况。再如，有些定制商品或服务的计费规则不透明，影响了消费者的知情权。

更好发展定制消费，需要多方合力。中国消费者协会的专家建议，进一步优化产业发展环境，支持行业协会完善定制产品的计价规则，支持消协组织完善定制消费售后服务保障相关规定，保护消费者合法权益。此外，引导相关企业更多关注定制消费匹配的需求特征，提供更加符合市场需求的产品和服务，添彩美好生活。

《 人民日报 》（ 2023年03月01日 19 版）