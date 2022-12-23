高延敏：细化消费需求 持续扩大国内消费市场

人民网北京12月23日电 12月23日，由人民网主办的“2022国民消费大会”在北京举行。工业和信息化部消费品工业司原司长高延敏在会上提出，近年来，我国消费市场规模持续扩大，消费已成为经济增长的主要驱动力，要发挥品牌价值，细化消费需求，持续扩大国内消费市场。

工业和信息化部消费品工业司原司长高延敏在大会上发言。

“消费面向国民生活的各个方面，直接影响人们的生活品质，因此消费的重要性日益凸显。”高延敏说，“党的十八大以来，围绕品种、品质、品牌这一抓手，消费品领域持续开展了增品种、提品质、创品牌的‘三品’专项行动，消费品品种进一步细化丰富，品牌满意度稳步上升，中高端消费品供给能力显著提升，人民网征集的‘2022国民消费创新案例’就是最好的诠释。”

高延敏认为，我国人口众多，消费市场潜力巨大。要用好我国经济纵横广阔的优势，使规模效应和集聚效应得到充分发挥。近些年，以互联网为基础的线上消费发展迅速，线上消费模式突破了时间和空间的限制，为电商经济提供了发展机遇。广大制造企业要意识到，农村市场对于消费品的知名度也有需求，企业应深入农村市场进行细致调研，为农村消费者提供真正适合的产品。此外，对于追求质价比的Z世代消费力量，制造企业要根据这类群体的消费习惯，及时调整供给，既要注重产品品质，又要把握好价格环节，来满足Z世代群体不断变化的消费需求。

“随着生态战略的不断推进，降碳将成为企业发展的重要目标。”高延敏说，企业应加快产业结构调整，围绕“双碳”目标节点，实施绿色制造工程，推行绿色制造技术，注重使用绿色材料、绿色设计，生产有利于环境保护的绿色产品，同时进一步加大绿色产品的销售比例。

高延敏提出，扩大消费是保持经济增长的重要引擎，对于国内的消费市场，重要的是不断形成新的消费热点，通过更多的细分化产品来形成新的消费增长点，进一步增加国民消费，保证国内需求的不断扩大。对于拥有知名品牌的企业，应发挥品牌优势，不断丰富细化产品，以高品质产品为扩大消费发挥更积极的作用。