抓实抓细“乙类乙管”各项措施（国务院联防联控机制发布会）

本报北京2月27日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制27日召开新闻发布会，介绍巩固疫情防控重大成果有关情况，并答记者问。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，近期，全国疫情继续保持平稳态势。各地疫情均处于局部零星散发状态，未发现疫情明显反弹的省份。要抓实抓细“乙类乙管”各项措施，巩固住来之不易的重大成果。要优化医疗卫生资源布局，加强医疗物资生产保供和统筹调配，不断增强重大疫情和突发公共卫生事件应对处置能力。要密切关注境外疫情发展态势，保持常态化指挥体系有效运行，提升疫情监测预警快速响应水平。

“应急医药物资保障是国家应急体系建设的重要内容。”国家卫健委医疗应急司司长郭燕红介绍，为保障医药物资供给的充足和可及，国家卫健委与工信部等相关部门全力做好医药物资的保障工作：完善分级储备制度，中央和地方加大应急医药物资储备，形成国家储备、区域储备、省市县储备和医疗机构储备相结合的立体化储备格局；及时完善储备品种和数量，结合传染病疫情需要，建立疫情专项储备，提前测算用药和物资需求，扩充相应的产能和实物储备；强化医疗机构应急药品和物资储备。此外，高等院校在春季开学之际，也要做好药品储备，为师生提供相应服务。

“疫情让我们进一步认识到应急管理特别是医疗应急的重要性。”郭燕红介绍，经过近20年的不断努力，我国公共卫生应急能力不断提升。下一步，我国要按照平急结合、系统高效的原则，推动医疗应急体系和能力高质量发展：完善医疗应急指挥体系，建设国家、省、市、县立体化医疗应急指挥调度信息系统，做到指令传递快、系统反应有序、基层执行有力；推进医疗应急救治基地建设，建设国家紧急医学救援基地和国家重大传染病防治基地，针对自然灾害、公共卫生、社会安全、事故灾难等几大类突发事件建设医疗应急演训基地；对国家紧急医学救援队伍进行提质扩容。

“目前，新冠救治医疗物资产能充沛、库存充足。”工信部消费品工业司副司长周健介绍，3年来，工信部与有关部门和地方协同，采取有效措施，完成医疗物资生产保供任务：建立“全国一盘棋”调度机制，医疗物资保障组建立重点医疗物资中央、地方两级调度机制，坚持日调度、周计划；千方百计促进医疗物资增产扩能，组织重点企业“一企一策”制定增产扩能方案，派出特派员进驻重点企业帮助解决生产中的困难和问题，指导企业加班加点满负荷生产；密切跟踪各地疫情发展形势和达峰时间，强化供需对接，按需求紧迫程度确定医疗物资调拨数量和供应节奏。

海关是外防输入的第一道防线。海关总署卫生检疫司副司长李政良介绍，3年来，海关坚持口岸疫情防控海关必坚守，采取全面、严格、彻底的防控措施，共检疫入境人员1.6亿人次，检出新冠病毒阳性8.2万例，监测检测进口冷链食品样本600余万个。面对突发疫情，全国海关迅速建立起统一指挥、立体防控的三级疫情防控指挥体系，并保持高效运转，锻造了一支坚强有力、素质过硬的人才队伍。

农村地区是疫情防控的重点和难点。农业农村部农村合作经济指导司副司长、一级巡视员毛德智介绍，3年来，我国根据不同阶段疫情防控要求，及时优化工作机制，加强部署安排，指导各地因时因势做好农村地区疫情防控工作。特别是去年12月份，中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局会同有关部门组建农村地区疫情防控工作专班，指导各地建立省市县三级农村地区疫情防控工作专班3180个，形成了“全国一盘棋”的工作格局。压紧压实“五级书记”防控责任。聚焦老幼病残孕等重点人群、重点地区和关键节点，建立了全国农村地区涉疫信息报送体系，在监测摸清重点人群基础上，组织1656.14万名包保人员开展包保联系服务。积极应对农村地区医疗物资阶段性、区域性、结构性紧缺等问题，多渠道协调相关部门和企业，加强对农村地区医疗物资的调拨配送和精准投放。

粮油肉菜等生活物资与群众的生活息息相关。国家发改委经济运行调节局副局长许正斌介绍，近年来，全国农业生产总体保持增长，粮食连年丰收。2022年，我国粮食产量达到13731亿斤，创历史新高；蔬菜种植面积3.3亿亩以上，产量8亿吨左右；畜产品生产发展势头良好，肉类和奶类产量创历史新高。重要民生商品价格总体保持平稳。全国大米、面粉价格平稳运行，食用油价格稳中小幅上升，猪肉、鸡蛋价格总体呈现周期性、季节性波动。

近期，一些地方出现了流感和诺如病毒感染。郭燕红说，流感和诺如病毒感染都是季节性传染病，流感是由流感病毒感染引起的呼吸道传染病，主要通过飞沫和密切接触传播。预防流感的措施包括接种疫苗，戴口罩、常洗手，做好通风，以及减少人员的聚集。诺如病毒通过消化道感染引起急性胃肠炎，主要通过接触感染患者以及食用被病毒污染的水、食物等引起传播。诺如病毒感染的预防措施是保持手卫生，同时做好个人饮食卫生。国家卫健委要求各级医疗机构进一步强化预检分诊，并储备一定数量的治疗药物，切实保障好患者的医疗需求。

《 人民日报 》（ 2023年02月28日 07 版）