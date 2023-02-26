开春啦 教你全方位呵护“小心肝”

中医认为，人体由五脏、六腑、形体、官窍等构成。各脏腑组织器官在结构上彼此衔接、沟通，以五脏为中心，通过经络系统“内属于腑脏，外络于肢节”的联络作用，构成了有机整体。肝主春，因此春季正是养肝护肝的好时节。

我们的肝脏

与春气相通应

中医认为，肝，五行属木，为阴中之阳，与自然界春气相通应。肝主疏泄，具有疏通、畅达全身气机，促进精血津液的运行输布、脾胃之气的升降、胆汁的分泌排泄、男子排精与女子排卵行经以及情志的舒畅等作用。

肝主藏血，具有涵养肝气、贮藏血液、调节血量和防止出血、濡养肝及筋目的功能。肝血为经血之源，与女子月经密切相关。

肝主疏泄，其用属阳，又主藏血，其体属阴，故有“肝体阴而用阳”之说。

五脏与自然界四时阴阳相通应。肝主春，与春气相通应。春季养生，在精神、饮食、起居诸方面，都必须顺应春气的生发和肝气的畅达之性，保持情志舒畅，力戒暴怒忧郁。

肝脏养生

以“舒”为要

重视情志调养。保持情绪稳定，培养积极乐观的人生态度，调节控制不良的情绪。保持积极向上、愉悦宁静的精神状态，保持平常心，注意戒怒，减少焦虑。

欣赏字画、养花种草、旅游都可以陶冶情操，帮助人稳定情绪。

饮食上应以清淡为主，少吃辛辣、刺激性食物，以防损伤肝气。

五色青色入肝，五味酸味入肝，肝脏养生，可适量食用青色、酸味食品，如春季应季绿色蔬菜香椿、韭菜、菠菜、豆芽等。

酸味者如醋、乌梅、山楂、木瓜等，春季稍食酸，可开胃助消化，但不宜过量，以免酸涩收敛，影响肝气生发。

肝开窍于目，肝脏养生应注意眼睛的保健，工作学习每隔1小时，应让眼睛休息5至10分钟。

“卧则血归于肝”，高质量的睡眠有助于养肝。生活规律，早睡早起，23：00前就寝，睡子午觉有助于血归于肝以养肝脏。此外，起居上适当运动，不疲劳工作，以防过劳损肝。

从茶饮到按摩

养肝方法看过来

肝脏养生茶

玫瑰花茶：玫瑰花适量，代茶饮。

玫瑰花，性温，味微苦、甘，入肝、脾经。功效疏肝解郁、活血止痛、理气、醒脾和胃、调经。尤宜于肝气郁结所致肝胃气痛、月经不调、经前乳房胀痛者。

枸杞子菊花茶：枸杞子、菊花适量，二者代茶饮可滋补肝肾，清肝明目，为养肝之佳品。

枸杞子，性平，味甘，入肝、肾经。功效滋补肝肾、益精、明目。尤宜于肝肾阴虚、精血不足、早衰、目干、目涩、目昏者。

菊花，性微寒、辛，味甘、苦，入肺、肝经。功效疏散风热、平抑肝阳、清肝明目、清热解毒，尤宜于肝阳眩晕、肝风实证、目赤昏花等。

呼吸吐纳法

六字诀呼吸吐纳法，是我国古代流传下来的一种养生方法。该法可强化人体内部的组织机能，通过呼吸导引，充分诱发和调动脏腑的潜在能力来抵抗疾病的侵袭，防止随着年龄的增长而出现过早衰老。

“嘘”字法有助于肝脏养生。练习方法如下：站立位，两脚分开，与肩同宽，两手相叠于丹田，男左手在下，女右手在下。足大趾稍用力抓地。鼻吸口呼，口中默念“嘘”字。每次可练习30-60个呼吸周期。此方法可以疏通肝脏气机，行气导滞，活血化瘀。

穴位按摩法

按摩太冲穴：太冲穴为足厥阴肝经的原穴，位于足背第1、第2跖骨间，跖骨结合部前方凹陷中。肝脏养生，太冲穴是非常重要的保健穴位。其功效平肝息风，清热利湿，通络止痛。常以拇指掐揉按摩此穴，每次30-50下，两脚交替进行，可疏肝解郁消气，女性抑郁、生气，痛经者及肝火湿热重者尤宜。

推搓两肋：肝经从两肋经过，推搓此处能刺激大包穴和章门穴，有助于肝经气血运行，有疏肝解郁之功。

操作方法：双手分别置于胸部两侧，沿肋间隙，自上而下，来回推搓，每次20-30下，搓摩时注意阔胸。此法操作简单，情绪压抑，肝气郁积、两肋疼痛者尤宜。

文/李金辉（北京老年医院）