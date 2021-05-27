小满易躁 按这俩穴位泻泻火

小满是二十四节气中的第八个节气，这个节气意味着我们已经迎来高温多雨、闷热潮湿的夏季。因而小满时节，我们应调整作息、调畅情志、调节饮食，做到未病先防。

小满时阳气旺盛，人们也易烦躁不安，此时要调畅情志，注意自我疏导，以防肝阳上亢引起心脑血管疾病。疏达肝气，清泄肝火有两个较好的保健穴。

第一个穴位是太冲穴 它是肝经的原穴，太冲定位在足背侧，第1、2跖骨结合部之前的凹陷处。经常按摩太冲，能很好地调动肝经的元气，使肝脏功能正常；按摩手法：用拇指指尖垂直由下往上揉按，有特殊的酸麻胀痛感，每日2次，每次左右各按5分钟，先左后右。

第二个穴位是三阴交穴 该穴定位在人体的小腿内侧，内踝尖上三寸，胫骨内侧缘后方。三阴交穴是三条阴经的一个交会点，所以对于肝、肾、脾三条经脉的气血调节，具有突出的作用，经常按摩三阴交可养肝护肝；按摩方法：按摩三阴交，首先要正坐，抬起一只脚，放置在另一条腿上，然后一只手的大拇指除外，其余四指轻轻握住内踝尖，大拇指弯曲，用指尖垂直按压胫骨后缘，会有强烈的酸痛感，每天早晚各按1次，每次大约揉按1-3分钟。

此外，小满节气早晚温差大，夜间偏凉，尤其是降雨后气温下降更明显，因此晚上睡觉时更要注意保暖，避免虚邪贼风侵入人体。日长夜短，适宜早起散步、慢跑、做五禽戏、打太极拳等平缓的运动，不宜做过于剧烈的运动，避免大汗淋漓，以致阴伤。

同时，小满时节，日光较强，湿气较重，极易受湿热病邪之侵袭，切记不要席地而坐，躺在冷石、冷地板上，这样容易引起风湿症、湿性皮肤病等；既往有皮炎病史的人，应注意物理防晒，适当外涂防晒霜，以保护皮肤，多食新鲜蔬菜和水果以补充维生素。

文/吴爽（北京市鼓楼中医医院）