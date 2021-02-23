受访专家：湖北省中医院肝病科副主任医师 黄大伟

“中医有‘百病从肝论治’的说法”，湖北省中医院肝病科副主任医师黄大伟表示，这是因为，肝属木，主疏泄、主藏血、主筋，其生理特性为“刚脏”，喜条达而恶抑郁。临床工作中发现，如果人体肝脏不舒（运转不畅），就会滋生很多慢病。

消化系统疾病。中医常讲“肝胆相照”，意思是说，肝为脏，属阴，主里；胆为腑，属阳，主表，胆汁来源于肝之余气，胆汁正常排泄及发挥作用，全依赖于肝的疏通排泄功能。肝疏泄功能正常，则胆汁能正常地分泌和排泄，有助脾胃消化吸收。如果肝气郁结，则可影响胆汁分泌和排泄，导致脾胃消化吸收障碍，人会出现胁痛、口苦、消化不良、黄疸等表现，时间一长可能导致慢性肝病、慢性胃炎、慢性胆囊炎等疾病。

肥胖、脂肪肝等代谢性疾病。代谢类疾病主要与痰、湿、瘀、积等有关，与肝、脾、肾三脏功能关系密切。虽然人体水液代谢主要由肺、脾、肾等共同完成，但肝主疏泄，能调畅三焦气机，促进肺、脾、肾等脏腑机能，协助其调节水液代谢。如果肝失疏泄会使肺脾肾气运化不利，导致水湿泛滥。容易出现水肿，如肝硬化腹水、前列腺增生、小便不利等疾病。

慢性眼病。肝开窍于目，目即眼睛，又称“睛明”。《黄帝内经》说“肝受血而能视”，肝的经脉与目相连。“目，肝之外候也”，视力强弱与肝有直接关系。泪为肝之液，肝血不足则视物模糊或夜盲；肝阴亏损则两目干涩，视力减退；肝火上炎，则目赤肿痛（如急性结膜炎）；肝经风热或肝经不足，则眼睛迎风流泪。

妇科疾病。肝主疏泄，是保障机体气血运行等多种生理功能发挥正常的重要条件。“肝为女子先天”，肝失疏泄，气机不调，必然影响气血运行。如气机阻滞会出现胸胁、两乳或腹部刺痛，甚至引起腹内包块、肿块；同时，血脉不通畅还会引起痛经、闭经，甚至不孕症。临床上常见的女性乳腺增生，就是由肝经不畅引发。因为肝经布于乳房两侧，肝气郁结，经络不畅，时间一长就会结成块，诱发乳腺疾病。

失眠、抑郁等精神心理疾病。心主神志，肝主疏泄，皆可调节精神情志。“肝主谋虑”，肝疏泄功能正常，就能“勤快地”调节情志，人就精神愉快、心情舒畅；反之，当肝气瘀滞时，容易出现抑郁、多愁善感、头晕头痛、失眠等健康问题。当然，任何事物过犹不及，若疏泄太过，也可能出现不适，比如过度兴奋、烦躁易怒、惊恐等。

高血压、高血脂、中风等常见气血类疾病。诸风掉眩，皆属于肝。中医认为，肝主气机升降，肝气升降过度，会造成肝风上动，引起高血压。肝阳上亢，会加重精神心理疾病，也可引发出血、中风、昏厥等。

黄大伟表示，对于以上几类常见慢病，都可从肝入手调治，但由于个体差异，需要医生结合具体病情辨证施治。对于普通人来说，建议日常做好五件事，养护好肝脏。

运动养肝。“人体勤劳于形，百病不能成”。过度劳累容易导致劳伤，即久视伤血、久卧伤气、久坐伤肉，久立伤骨、久行伤筋。颈椎病、肥胖等多种慢病与不运动有很大关系。建议大家练习气功、太极拳、五禽戏等，强身健体，改善肝功能。

饮食养肝。《黄帝内经》说：“五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充。”平时要注意饮食和营养的平衡，不能偏颇；多吃些粗粮、新鲜蔬果、薯类、豆类等。

修身养肝。暴怒则伤肝，养护好肝脏，先从修身养性做起。平时排除各种妄念，保持规律生活和睡眠，不要熬夜、嗜酒。

静心养肝。如静坐、瑜伽，有利保持神气清静、心理平衡。五脏安和，则对预防疾病、延年益寿有很大好处，反之就会导致情志内伤，诱发各种心理疾患。

按摩养肝。按摩大墩、太冲等穴位也有助养护肝脏。大墩位于大脚趾指甲根外侧，每天用大拇指指腹对此穴位按摩3分钟，直到局部出现酸胀感为宜；太冲穴位于足背侧第一、二趾跖骨连接部位之间的凹陷处。建议每天用大拇指按压，并前后滑动20次。（记者 张 健）