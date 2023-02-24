调肝理脾正当时（中医养生）

春季为阳气生发、肝气旺盛的时节。按照中医理论，肝木克脾土，肝气过旺容易损伤脾胃。同时，随着降雨量增加，寒湿之邪也容易导致脾胃的损伤。因此，春节养生重在“健运脾胃以防湿滞，调达肝木以助升发”。

饮食方面宜“省酸增甘，以养脾”，减少酸味食物的摄入，适当增加甘味食物的摄入，以健运脾胃。可以多吃红枣、豆芽、豆苗、芡实、山药、胡萝卜、茼蒿、芹菜、南瓜、木耳、丝瓜、柚子、甘蔗、蜂蜜等。同时，可适当选用一些具有辛香气味的蔬菜、调料作为佐料，如韭菜、葱、芫荽（香菜）、小茴香、春砂仁、草果、陈皮等，一方面通过与食材合理搭配增加食品的美味，另一方面通过辛香之味发挥醒脾助运化、疏畅助升发以及辛散表邪的功效。

对于肝气不舒、平素容易发火或常感郁闷的人，则可以选用玫瑰花、合欢花、茉莉花等泡水当茶饮，芳香理气，舒缓肝郁。

对于平素脾虚湿重的人，则应以清淡、温和、易消化的饮食为主，避免进食生冷、肥腻和过甜的食物。同时应适当选用一些能够健脾和胃、温中化湿的食材、调料进行膳食调养，如猴头菇、莲子、淮山、五指毛桃、生姜等。

宜食热粥逐寒湿。地黄粥、防风粥、紫苏粥等，最宜雨水时节食用。此外，应多吃蔬菜、水果以补充人体水分，适当吃香椿、百合、豌豆苗、茼蒿、荠菜、春笋、山药、藕、芋头、萝卜、荸荠、甘蔗等，忌吃羊肉等食物。

适当运动有助于增强体质、减少疾病。但老年人晨练不宜过早，应该在气温较暖的白天，选择避风、干爽的地方进行。运动最好以散步、太极拳、太极剑、八段锦、动作柔和的健身操为主。运动量以出微汗为宜，以利于气血从体内向皮肤及四肢运行，顺应春天的生发之气。散步可以养神、舒筋、消食，尤其适合年老体弱、脾胃功能虚弱的人。

《 人民日报 》（ 2023年02月24日 19 版）