今日立春 这样养生不负春日好时光

今日我们迎来二十四节气中的第一个节气——立春。立，始建也。立春，春气始而建立也。那么，立春时节我们该如何养生呢？

河南中医药大学第一附属医院主任医师卫爱武在接受人民网记者采访时介绍，春季气候多变，温差较大，此时人体对风寒温邪的抵抗能力有所减弱。同时，春季是呼吸道疾病的易发时期，如感冒、扁桃体炎、支气管炎等。另外，此时也是过敏的多发季节，如荨麻疹、过敏性咳嗽等。

“春季在起居、运动、饮食等方面都应顺应阳气升发的特点，才能防病养生。”卫爱武给出四点建议。

第一，立春为早春，所谓春寒料峭，不宜过快减衣，特别是年老体弱者。同时，要注意居室空气流通，适度开窗通风换气。

第二，立春后，应早睡早起，以适应阳气初升的特点，保护阳气，顾护卫气，抵御外邪。另外，要适当进行体育运动，从而助益肝气的调达，阳气的生发，可练习八段锦等。饮食方面，早春宜选用辛、甘、微温之品，不宜过食寒凉食物；晚春时，应进补滋阴之品，以防阳气生发太过。

第三，外出时避免近距离接触花粉，过敏体质人群不宜食用辛辣刺激性食物。

第四，春天是孕育的好时机，有生育计划的夫妇，可以顺应肝脾之气生发进行调理，有助于怀孕。（视频制作：实习生王奕科）