专家支招 夏季科学保养脾胃

“中医的脾胃和西医的脾胃是完全不同的两个概念，西医里脾胃指两个独立的消化道器官，而中医认为脾胃是‘后天之本’。”中日友好医院中医脾胃病科副主任张喆说，脾胃功能在所有脏腑功能中长期占据“C位”，古代名医李东垣有言“脾胃内伤，百病由生”。

张喆介绍，从狭义说，脾胃病主要指胃肠道疾病；而从广义来说，脾胃病涉及所有消化系统疾病。脾胃是人体健康的“土地”，从它开始还会生成结节病、代谢性疾病、亚健康状态等。脾胃虚弱会有多种表现，比如食欲不振、疲惫无力，夏季还可能伴有反酸、腹胀等情况。

夏日里很多人选择冷饮等来降温，这给脾胃带来不小压力。张喆说，夏季调养脾胃，首先饮食方面应避免直接服用冷饮。冰镇饮料可以放上十几分钟，等温度和室温稍微接近后再进行饮用。大量饮用冰啤酒则可能诱发一系列疾病，包括急性胰腺炎、消化道出血等，所以夏季应该避免吃这类过凉的食物。

假如吃了凉的食物，如何降低对脾胃造成的伤害？张喆说，可以采取食补方法。比如吃海鲜时，可以配一点紫苏或姜茶来纠正寒邪。寒邪一旦侵入时间较长，会真正损伤脾胃，难以通过食补调整过来。如果需要使用药品，应根据病人具体表现情况给予个体化治疗。

“另一方面，夏季阳气外露，脾胃的消化功能变弱，很多人不想吃饭就是因为脾胃虚弱。这时再吃进不易消化的食物，就会增加负担，从而造成很多疾病。”中日友好医院中医肛肠科一部主任王晏美说，夏季饮食要清淡，推荐食用红豆、薏米、莲子、莲藕、木耳、芡实等食物，既不伤脾胃，还能健脾祛湿，有利于保养肠道。

王晏美提示，夏季容易肝火旺、心火旺，这时要注意管理自己的情绪。中医讲“五行”，肝火一旺，脾就会变虚，比如有些人生气就会不想吃饭。因此，夏季注意管理好自己的情绪也是对消化道的一种保护。