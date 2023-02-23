国家疾控局：现已初步形成兼顾常态和应急的多渠道疫情监测体系

人民网北京2月23日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就巩固疫情防控重大成果有关情况举行发布会，并回答记者提问。

国家疾控局监测预警司司长杨峰介绍，2022年12月，为动态掌握新冠病毒感染水平和变化趋势，及时监测病毒变异及生物学特性变化，评估医疗资源负荷情况，国家卫生健康委、国家疾控局会同有关部门在传染病网络直报的基础上，进一步拓展监测渠道，形成多个监测子系统，包括病例报告监测系统、医疗机构发热门诊（诊室）监测系统、哨点医院监测系统、病毒变异监测系统、污水监测系统、重点机构聚集性疫情监测系统、人群核酸和抗原检测检测系统、医疗机构在院病例监测系统、社区人群哨点监测系统、网络调查系统等。

杨峰表示，现已初步形成兼顾常态和应急、入境和本土、城市和农村、一般人群和重点人群的多渠道监测体系。在优化调整防控措施后的这次新冠病毒感染疫情防控中，科学研判了疫情流行趋势和人群感染水平，动态掌握和评估了新冠病毒变异情况，及时发出了预警信号。三年来，多次优化升级传染病直报系统，根据传染病防控政策，适时调整疫情信息报告内容。

杨峰还表示，下一步，将会同相关部门进一步健全监测预警体系，加强疫情监测和常态化预警能力建设，提高监测质量，强化监测预警机制，完善跨领域、多学科专家队伍。继续完善传染病网络直报系统功能，提高数据收集的信息化水平和智能化分析能力。开展新冠病毒感染等传染病疫情报告专项执法检查，推动依法规范及时报告。