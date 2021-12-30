北京市疾控中心提醒：冬季诺如病毒易传播 七步做好预防工作

人民网北京12月30日电 （记者乔业琼）进入冬季以来，全国陆续报道多起诺如病毒急性胃肠炎疫情。诺如病毒极易在集体单位中传播，同时容易在家庭成员之间引起感染。学校及托幼机构中人员接触频繁，更容易在低龄人群中出现诺如病毒的传播。为此，北京市疾控中心提醒广大学生及家长朋友，近期对诺如病毒的预防应注意以下几点：

养成良好的饮食卫生习惯。不喝生水，饮用煮沸的开水或选择卫生合格的桶装水，生吃瓜果要洗净，牡蛎等贝类海产品必须充分加热煮熟后再吃。

保持良好的手卫生。保持良好的手卫生是预防诺如病毒感染和传播的最有效措施，饭前、便后、加工食物之前要用肥皂和流动水洗手，消毒纸巾和免洗手消毒剂不能代替洗手。

患者应该尽快隔离。诺如病毒急性胃肠炎患者和隐性感染者应根据病情采取居家或入院隔离措施，病例隔离至症状完全消失后72小时，隐性感染者隔离至检测阳性后72小时。食品从业人员、护工、幼儿园保育员等从事服务类工作的病例或无症状感染者的隔离措施同一般病例和隐性感染者，但需连续2次（间隔24小时）便检阴性后方可恢复工作。

不要与患者密切接触。家中的诺如病毒急性胃肠炎患者应使用自己的饮食用具及生活用品，尽量不要与家人密切接触，尤其注意不要制作食物，不要照顾老人和婴幼儿。班级内如有同学呕吐时，一定在老师的指导下离开现场，减少感染诺如病毒的可能。

集体单位做好晨午检及病假登记。中小学校、托幼机构、培训机构、集体单位等是诺如病毒急性胃肠炎疫情高发场所，需要做好职工、食堂工作人员、学生及学生家长的健康监测，家长应配合学校做好晨午检、因病缺勤登记等工作。

对病毒污染的环境和场所进行消毒。对诺如病毒污染的环境和物品需要使用含氯制剂进行消毒，酒精为主要成分的消毒剂消毒效果不佳。在清理受到呕吐物污染的物品时，尽量戴塑胶手套和口罩，清除过程中避免直接接触污染物。污染的食物应丢弃，纺织品(包括衣服、毛巾、桌布和餐巾等)沾染呕吐物或粪便时，应迅速消毒后再进行清洗。

根据病情及时就诊。目前诺如病毒急性胃肠炎没有特效药物，没有疫苗，感染后不需服用抗生素，以对症或支持治疗为主，可用糖盐水或口服补液盐进行补液，如果吐泻症状严重，应前往医疗机构就诊。

北京市疾控中心专家表示，人感染诺如病毒后可导致急性胃肠炎，一般在摄入病毒后12-48小时出现症状，最常见的症状是腹泻和呕吐，其次为恶心、腹痛、头痛、发热、畏寒和肌肉酸痛等。儿童以呕吐为主，成人以腹泻为主。诺如病毒急性胃肠炎为自限性疾病，病情轻微，通常持续2-3天，预后良好，但不排除个别老人或者孩子症状严重，持续时间更长。