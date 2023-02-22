脊髓刺激恢复中风患者上肢功能

最新一期《自然·医学》发表的一项临床研究报道，对颈脊髓进行硬膜外电刺激，改善了两名中风后慢性肌力不足患者手臂和手的运动和力量。这些数据提供了初步证据，表明脊髓刺激（SCS）作为一种中风后上肢康复方法的潜力。

发生中风后，有近3/4的人长期出现手臂和手的运动控制障碍。这些运动障碍持续存在的部分原因是当前神经康复方法有限。硬膜外电刺激是一种临床上批准的技术，对脊髓进行电刺激，有望促进脊髓损伤的人腿部运动功能的长期康复。尽管这些发现令人鼓舞，但针对上肢康复的电刺激很大程度上未经探索。

美国匹兹堡大学团队为两名中风后患慢性上肢肌力不足的女性的颈脊髓植入了SCS电极29天。研究表明，对这些脊髓回路持续的硬膜外电刺激改善了患者手臂和手的力量和灵活性。治疗还使患者能获得精细运动技能，如开锁和操作餐具独立进食。而且SCS的功能获益在刺激停止后能够持续长达4周。

研究人员认为，这一初步证据表明，颈部电刺激既可作为一种辅助技术，也可作为一种康复手段，让人能重获失去的运动功能。

【总编辑圈点】

硬膜外电刺激是一种已经批准过的技术。这次，科研人员探讨了这种疗法对中风者上肢康复的效果。在刺激之下，受试者的上肢力量和灵活性都有所增强，而且，即使刺激停止，改善效果也没有立刻消失。对很多人来说，运动功能的改善可以大幅提高他们的生活质量。希望在经过更大规模验证之后，合适安全的颈部电刺激能给更多患者的生活带来改变。