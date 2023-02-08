可穿戴机器人恢复患者手臂功能

科技日报北京2月7日电 （实习记者张佳欣）肌萎缩侧索硬化症（ALS）也称为卢伽雷氏病，是一种神经退行性疾病，会损害大脑和脊髓中运动所必需的细胞。美国哈佛大学和马萨诸塞州总医院的研究团队开发出一种柔性机器人可穿戴设备，能极大帮助ALS患者的上臂和肩膀运动。研究成果近日发表于《科学·转化医学》上。

新开发的设备基于一种传感器系统，可检测手臂的残留肢体运动，并校准气囊致动器的加压，以平稳自然地移动人的手臂。

研究人员表示，该设备由布料和充气气球组成，本质上非常安全。这款柔软的可穿戴设备就像一件衬衫，穿在身上很轻盈柔软，由电池无线供电。腋下部位有一些充气的气球状致动器。加压的气球帮助穿戴者对抗重力，移动他们的上臂和肩膀。与传统的刚性机器人不同，当柔性机器人出现故障时，意味着气球不再充气，但佩戴者没有受到机器人伤害的风险。

研究人员招募了10名ALS患者，以评估该设备可能会在多大程度上延长运动时间或恢复生活质量。结果发现，这种设备改善了参与者的运动范围，减少了肌肉疲劳，并提高了他们握住或伸手拿东西等活动的能力。

参与者只用了不到15分钟时间就可学会如何使用这款设备。研究团队希望，该设备能作为中风患者的康复应用，并能帮助患有脊髓损伤或肌肉营养不良的人。

目前为ALS开发的设备原型只能在肩部仍有一些残留运动的研究参与者身上发挥作用。然而，ALS通常会在2—5年内迅速发展，导致患者无法移动，最终无法说话或吞咽。