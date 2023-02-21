海蜘蛛可再生身体重要部位为再生医学研究带来新启示

一项新近发表在美国《国家科学院学报》周刊上的研究发现，海蜘蛛有神奇的再生本领，可再生其身体中的一些重要部位，而不像其他一些节肢动物那样仅能再生腿脚。该发现或将进一步推动再生科学研究。

海蜘蛛是与蜘蛛形似的一种节肢动物，身躯细小，有着非常细长的腿，几乎各大洋中都有它们的存在。

来自德国洪堡大学等机构的研究人员发现，海蜘蛛这种8条腿的小生物拥有强大的再生能力。他们截掉了23只未成年和成年海蜘蛛的后肢和身体后部，发现成年海蜘蛛身体部分没有再生，但其中一些海蜘蛛在两年后依然存活；幼年海蜘蛛缺失的身体部分可完全或接近完全再生，包括后肠、肛门、肌肉组织和部分生殖器官再生。此次实验中约90%的海蜘蛛长期存活下来，其中16只幼年海蜘蛛至少蜕皮一次。

动物们的再生能力各不相同。例如，扁形虫可以从少量细胞中再生出它们的身体。而包括人类在内的脊椎动物几乎没有再生能力，只有少数例外，如可再生尾巴的蜥蜴。

研究人员认为，关于海蜘蛛的上述新发现有助于深入推进再生医学研究。其下一步研究是尝试探究这种再生背后的机制，比如在细胞和分子层面寻找再生的原因，其中可能涉及未分化的干细胞的作用。这类研究或许有益于开发医治人体断肢的某些疗法。