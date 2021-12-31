“身体健康”成满意度 最高关键词的启示

时光飞逝，2021年即将结束，网友们早已开启总结模式。在2021年这极具历史意义的一年，你最难忘的时刻是什么？你愿意用哪个词总结2021年？上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2048名受访者进行的一项调查显示，2021年，“身体健康”、“家庭和睦”是受访者满意度最高的两方面。一词总结2021年，受访者最愿意用“充满希望”。54.6%的受访者感慨疫情防控的众志成城令自己永生难忘。（12月30日《中国青年报》）

当被问及2021年在哪些方面感到最满意时，“身体健康”位列第一。2021年，疫情仍在全球范围内肆虐，国内疫情虽然相对稳定，但病毒变异导致的不确定性风险以及国内偶尔散发的疫情、持续增加的外防输入压力等，都让民众不敢掉以轻心。疫情让一部分人的健康受损，让更多人对健康感到担心。为何“身体健康”反而成为这次调查中满意度最高的年度关键词？

这是因为疫情肆虐在影响健康的同时，也让人产生危机感，从而更加重视维护健康。打疫苗的队伍望不到头、健身场所成为热门去处、健康消费产品持续火爆，成为2021年的独特景观。进入公共场所先扫码、自觉维护公共卫生以及戴口罩和勤洗手等，也成为很多人的生活习惯。有市民感慨，“自从戴上口罩，经常感冒的‘魔咒’被打破了”。也有城市统计发现，疫情期间呼吸道疾病患者大幅减少。健康方面更舍得投入，生活方式大胆改变等，让很多人获得了健康，也对健康的身体感到满意。

疫情影响健康，我们反而对健康最满意，疫情影响经济，经济指标也逆势增长，困难让我们成熟，也让我们勇毅。这种现象启示我们，人是战胜困难的决定性因素，无论面临多大的困难，只要心态上积极向上，在行动上科学应对、团结协作，就能转危为安、化危为机。

2021年，我们“感动常在”。建党百年、脱贫攻坚全面胜利、防控疫情、抗洪救灾……每一件都“意义非凡”，值得铭记。面对“坎坷艰难”，我们“披荆斩棘”、“蜕变成长”。正如疫情反而让民众收获健康一样，所有困难都让我们愈挫愈勇、收获颇丰。回顾2021年所走过的路，让人“难忘珍视”……网友们选出的这些关键词，串在一起，就勾勒出公众在2021年奋斗的图像。

在这次调查中，“充满希望”位列第一，成为最能总结2021年的关键词。“希望”既是对过去一年的总结，更是对未来的期待。2022年仍然充满了不确定风险，仍然会面临诸多考验，但只要我们继续保持和不断改进过去的一些好经验、好做法，就会迎来一个更加美好的未来，获得更辉煌的成就。