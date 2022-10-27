喝酒“宿醉” 吃什么才能解？

秋天是团圆的日子，不止适合思念，更适合见面。经常有朋友喝完酒之后第二天头疼难受得厉害，特别想知道有没有什么“宿醉疗法”能缓解宿醉的各种症状。大家都知道酒要适量，但遇到不得不应酬喝酒的情况，还真需要有助于缓解恶心、恢复元气，降低酒精对身体伤害的饮食方法。

喝酒对身体器官有什么影响？

在推荐解酒的饮食之前，先来科普点关于酒的相关知识。喝酒的时候，人体的不同器官都在做什么？

1.肝脏：80％至90％的酒精在肝脏中被酶分解，每小时能分解大约14g酒精。

2.大脑：酒精如果吸收得快，喝酒后5至10分钟内就会进入大脑，可能导致情绪变化，思维和协调困难，有些人还会断片。

3.肾脏：10％的酒精从尿液中排出。酒精能利尿，有的人喝酒后总上厕所，说明身体通过产生更多的尿来排除酒精中的废物。所以喝酒之后补水是很重要的。

4.胃部：空腹喝酒的情况下会使酒精很快被胃壁吸收，这时胃液分泌胃酸浓度也增高，胃酸和酒精一起刺激胃黏膜，酒精度数越高对胃的伤害就越大。

喝酒后吃什么解酒？

看你有啥症状

对于不同的人来说，宿醉的表现方式也各不相同，针对不同的症状，也有适合的不同饮食方法。下面就列举几种。

1.头疼

宿醉后的头疼其实是一种脱水的表现，所以多补水是头等大事。

推荐方法一：大量喝水。喝白开水、矿泉水、果汁或者奶昔都可以补充水分。

推荐方法二：吃香蕉、牛油果、草莓、蓝莓。这些水果含钾量高。脱水的时候不仅缺水，还会丢失电解质。缺钾会导致疲惫、头晕、恶心和心悸。

推荐方法三：喝椰子水。补水的同时，可以补充多种电解质来缓解头疼。

2.胃恶心难受

推荐方法一：吃生姜。一种天然的抗恶心剂，还可以防止因饮酒而引起的一些炎症和损伤。

推荐方法二：吃苏打饼干、馒头片、面包片。这种方法可以中和一部分胃酸，减少对胃黏膜的刺激，从而减缓胃部不适。

3.头晕乏力

如果觉得疲劳或持续头晕，可能和低血糖有关。

推荐方法：粥、面包、馒头。第二天早上吃一顿营养丰富的早餐能有助于维持你的血糖水平，推荐吃各种富含碳水的主食类食物。

吃解酒护肝片管用吗？

解酒护肝片的解酒效果因人而异。大约有60%左右的人可以减少严重的宿醉症状，但是也有些人吃了没什么用。虽然它们不能完全预防宿醉或解酒，但是一些植物性的提取物可能会缓解喝酒后身体不适的症状。但是护肝片并不能减轻酒精已经对身体造成的危害，所以可千万不要有这样的想法：酒可以随便喝，然后吃护肝片就完了。那样对身体的伤害可太大了！

（1）奶蓟草和姜黄

这类护肝片的成分是一些植物的提取物。研究发现，这些植物提取物具有抗炎、保护肝脏、提高肝细胞解毒能力的作用。

（2）红参

含有人参皂、氨基酸、B族维生素等成分，有保护肝脏及促进肝再生、恢复的作用。

（3）益生菌和解酒酶

含有多种益生菌和酶的成分，有助于加速酒精在体内代谢。

酒后想要护肝，推荐吃这几种食物

喝酒伤害最大的是肝脏，因为酒精主要在肝脏进行分解，喝大量的酒精，会引起肝细胞代谢障碍和肝细胞的损伤，长期会导致肝硬化甚至肝癌。

推荐食物一：燕麦、花生、核桃。这些食物富含维生素B6。B族维生素能促进新的肝脏细胞合成从而修复肝的功能。

推荐食物二：西红柿、草莓。维生素C同样能护肝，在水果蔬菜中含量最丰富。

推荐食物三：鸡蛋。宿醉第二天早上吃鸡蛋，因为鸡蛋中所含的氨基酸，比如蛋氨酸、半胱氨酸，帮助肝脏分解酒精中的乙醛。

另外，还有一个方法比较容易执行，那就是多健身、多流汗。喝酒后第二天通过大量喝水，喝酸奶或燕麦粥，然后开始运动，汗流浃背的大量排汗有助于残余的酒精排出，之后会觉得身体特别轻松。

最后还想提醒大家：吃药期间千万不能喝酒，包括阿司匹林、头孢类的抗生素、降压降糖药和镇静催眠等各类的药物，可能会造成胃出血等非常危险甚至致命的情况。

与其解酒，不如适量饮酒。《中国居民膳食指南（2022）》建议，不管是男性还是女性，每天摄入的酒精量不要超过15g纯酒精，也就是每天不超过150ml红葡萄酒、30ml白酒或300ml啤酒。

文/王晓纯（注册营养师）