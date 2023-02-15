“减毒”放疗提高鼻咽癌患者生活质量

科技日报讯 （记者龙跃梅）近日，科技日报记者获悉，中山大学肿瘤防治中心常务副主任、鼻咽癌多学科诊断与治疗国家重点实验室主任马骏教授团队牵头，联合佛山市第一人民医院、梧州市红十字会医院共3家单位，共同完成了一项鼻咽癌患者内侧组咽后淋巴结区豁免放疗对比标准放疗的前瞻性Ⅲ期临床研究，首次创新了鼻咽癌患者内侧组咽后淋巴结区豁免放疗，在确保疗效的同时，显著改善了患者的生活质量。相关研究成果近日在线发表于国际顶级医学期刊《英国医学杂志》。

放射治疗是鼻咽癌的主要治疗方法，但毒副反应明显，容易损伤鼻咽周围的重要器官。在患者治疗时，既往推荐鼻咽癌全咽后淋巴结区预防照射。由于相关毒性大，放疗后晚期吞咽困难发生率为35.4%，而且这部分患者中有66.9%会发生误吸，12%会有吸入性肺炎，10%不能正常饮食、需要依赖鼻饲管或者胃造瘘，生活质量较差。

联合团队于2017年开展了一项前瞻性、随机、多中心的Ⅲ期临床试验，比较了鼻咽癌内侧组咽后淋巴区豁免放疗与标准放疗（内、外侧组均接受放疗）的临床结果。

数据显示，3年无局部复发生存率、3年总生存率、无区域复发生存率和无远处转移生存率在两组间均相似。但内侧组咽后淋巴结区豁免放疗组的放疗相关毒副反应，包括急性黏膜炎、急性吞咽困难、体重下降以及晚期吞咽困难等，发生率较标准放疗组降低约10%，而且内侧组咽后淋巴结区豁免放疗组的生活质量明显优于标准放疗组。

这一结果表明，鼻咽癌患者内侧组咽后淋巴结区的豁免放疗，不仅有效减少了咽缩肌及声门上喉等吞咽相关结构的照射，而且在确保患者治疗效果不降低的同时，还可提高患者生活质量。