遇到地震怎么办？这些自救知识请收好

近日，土耳其南部和叙利亚北部遭遇强烈地震。遭遇地震灾害最重要的是懂得如何避险逃生，不正确的逃生方式不仅对自己不利，还可能给他人造成伤害。那么，地震发生后我们该如何自救呢？

“一旦发生地震，要保持镇静，不要慌乱。”应急总医院急诊科主任缪国斌介绍，地震产生的震动时间是非常短暂的，一般的地震持续时间为十几秒，大的地震也仅有几十秒，在这样短的时间内，剧烈晃动使人很难像平时一样行动自如，也就是说人很难跑赢地震波。

“震时就近躲避，震后迅速撤离到安全地方，是应急避震较好的方法。”缪国斌表示，自救中首先要遵循就近躲避原则，即迅速找到身边的桌子、椅子，将其作为坚固的掩护体。伏地，降低身体重心伏于地面，避免在地震晃动过程中摔倒受伤。遮挡，快速移至桌子等遮蔽物下方，避免坠落的物体直接对身体或头部造成伤害。手抓牢，牢牢抓住遮蔽物，避免人被甩到遮蔽物外，确保始终处于遮蔽物的保护下。

“万一你被困在废墟下，设法用砖石、木棍等支撑残垣断壁，以防余震时再被埋压；注意防止周围杂物进一步倒塌；不要使用明火；不要乱叫，保持体力，可以敲击管道或吹哨子以便救援人员发现。”缪国斌提示。（视频制作：实习生赵嘉欣）