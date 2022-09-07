地震自救12秒求生指南请收好！

北京时间9月5日12时52分，四川甘孜藏族自治州泸定县发生6.8级地震，抗震救灾工作正在紧张进行中。当地震发生时，你知道该如何进行自救吗？就此人民网记者采访了应急总医院骨科副主任医师杨敬。

“一旦发生破坏性地震，留给每个人的时间只有大约12秒，这12秒被称为黄金自救12秒。”杨敬介绍，震时就近躲避，震后迅速撤离到安全地方，是应急避震较好的方法。

杨敬表示，自救中首先要遵循就近躲避原则，即迅速找到身边的桌子、椅子，将其作为坚固的掩护体。伏地，降低身体重心伏于地面，避免在地震晃动过程中摔倒受伤。遮挡，快速移至桌子等遮蔽物下方，避免坠落的物体直接对身体或头部造成伤害。手抓牢，牢牢抓住遮蔽物，避免人被甩到遮蔽物外，确保始终处于遮蔽物的保护下。

“如不幸被压埋，可以用手清理头部、面部的杂物，腾出一定空间，保持呼吸顺畅；用身边的支撑物，如木头、石块等，建立支撑体，防止二次坍塌。另外，当听到上面（外面）有人活动时，可以用身边坚硬的物体敲打管道或墙壁，向外界传递消息。”杨敬说。

杨敬提示，被压埋时千万不可强行爬出。自己不清楚被压埋的深度，强行爬出可能会导致受伤部位的二次伤害。另外，注意保存体力，不要盲目大声呼救。大喊大叫会消耗体力，若缺氧严重，还可能造成休克。（视频制作：实习生周怡廷）