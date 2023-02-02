国家卫健委发布国家血液病医学中心和国家血液病区域医疗中心设置标准

新华社北京2月2日电 为进一步引领医学科学发展和整体医疗服务能力提升，国家卫生健康委办公厅近日印发《国家血液病医学中心设置标准》和《国家血液病区域医疗中心设置标准》，明确了血液病“双中心”的设置标准。

国家卫生健康委医政司有关负责人介绍，推进国家医学中心和区域医疗中心建设工作是我国推行分级诊疗制度、实现分级诊疗目标的重要措施。国家医学中心和区域医疗中心要求“医教研防管”全方位提升，承载着科研创新、医学科技领域的领军作用。

《国家血液病医学中心设置标准》指出，国家血液病医学中心应当具备各类疑难危重血液系统疾病的综合诊疗能力，掌握血液病诊疗领域所涉及的各项关键技术。

根据标准，在科室及平台设置方面，门诊应能够提供造血干细胞移植专业、白血病专业、淋巴瘤专业、骨髓瘤专业、骨髓衰竭性疾病专业、红细胞疾病专业、出凝血疾病专业、代谢与遗传性疾病专业等专科门诊服务；在核心技术方面，应具备开展造血干细胞移植技术的能力，包括自体造血干细胞移植和异基因造血干细胞移植。常规治疗、新型治疗方案、新药临床试验等方面具有全过程诊疗体系和能力。

标准还明确，近5年，国家血液病医学中心年均开展血液系统疾病相关临床检验数量≥100000例次，累计收治病例覆盖疑难危重病种清单90%以上，不断提升临床诊疗的规范化水平，人员经费占比逐年提升。

《国家血液病区域医疗中心设置标准》指出，国家血液病区域医疗中心应当具有丰富的血液系统疾病诊疗经验，在区域血液系统疾病诊疗体系中处于引领地位。明确近5年，国家血液病区域医疗中心年均开展血液系统疾病相关临床检验数量≥50000例次，累计收治病例覆盖疑难危重病种清单80%以上。具备牵头成立覆盖区域的血液病协作网络的能力，建立符合血液疾病诊疗特点的分级诊疗体系。