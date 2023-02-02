首都医科大学附属北京胸科医院消化内镜中心开诊

活动现场。丛林摄

人民网北京2月2日电 （记者闫妍）2月1日，北京城市副中心再添一家消化内镜中心，首都医科大学附属北京胸科医院（以下简称北京胸科医院）消化内科、消化内镜中心开诊。

北京胸科医院消化内科主任何玉琦为患者治疗。丛林摄

北京胸科医院消化内科主任何玉琦教授介绍，消化内科医疗团队主要由消化内科/消化内镜专家组成，有着近20年的消化内科临床和消化内镜工作经验，在幽门螺旋杆菌感染相关性胃炎诊治、慢性萎缩性胃炎治疗及随诊周期的制定、炎症性肠病诊疗等方面具有丰富经验。

“消化内镜中心建立消化道出血、异物和急性胆道梗阻治疗的绿色通道，可以以最快的时间治疗急危重症。”何玉琦表示，消化内镜中心以食管和胃食管结合部肿瘤早诊早治，胃早癌/癌前期病变的内镜下发现、评估和内镜下微创治疗，大肠癌筛查和内镜下微创治疗，肠道溃疡的鉴别诊断及治疗为主要方向。以消化道肿瘤早诊早治及发病机制研究、炎症性肠病发病机制研究为主要研究方向。尤其专长于消化道癌前期病变/早癌的内镜下诊断和治疗，胆胰疾病的内镜下诊治。

北京胸科医院党委书记潘军华表示，北京胸科医院消化内科成立后，将与北京市医院管理中心消化协同中心形成协同发展体系，通过立足于提升医疗质量、增强科研创新能力、完善人才队伍，促进北京市属医院消化学科系统性、整体性、协同性跨越发展，携手打造引领国内消化系统疾病医疗、科研与人才全面发展的医学科技创新中心。