市场监管总局公布第五批查处涉疫药品和医疗用品违法典型案例

哄抬血氧仪价格、使用过期医用防护口罩、经营未依法注册的抗原检测试剂……市场监管总局1日公布第五批查处涉疫药品和医疗用品违法典型案例，引导经营者依法合规经营。

2023年1月6日, 市场监管总局带队对江苏鱼跃医疗设备股份有限公司销售血氧仪的价格行为进行了调查。经查，该公司血氧仪销售价格上涨幅度明显高于成本增长幅度，推高了鱼跃牌血氧仪市场销售价格。以该公司生产的指夹式脉搏血氧仪（型号：YX306）为例，2022年12月生产入库平均成本比11月上涨47%，向经销商的平均销售价格由100元/台上涨至231.78元/台，涨幅131.8%；最高价格上涨至254.15元/台，涨幅154.2%。1月31日，江苏省镇江市市场监管局作出行政处罚决定，责令改正违法行为，罚款270万元。

2022年12月24日，山西省朔州市市场监管局根据举报，对朔州市朔城区振华西街社区卫生服务站进行检查。经查，该服务站使用过期医用防护口罩且未建立进货查验记录制度，违反医疗器械监督管理条例规定。2023年1月11日，朔州市市场监管局作出行政处罚决定，对该服务站处以警告、没收涉案医疗器械、罚款2万元的行政处罚。

2022年12月9日，浙江省金华市开发区市场监管局根据举报线索进行突击检查，现场查获施某某库存的假冒香奈儿商标口罩5100个。经查，2022年11月以来，施某某购得假冒香奈儿商标的口罩，并在其经营的网店销售。经商标权利人鉴定，施某某销售的口罩均为侵犯注册商标专用权的商品，违反商标法规定。2023年1月10日，金华市开发区市场监管局作出行政处罚决定，没收侵权假冒口罩5100个，并处罚款1.4万元。

江西省吉安市市场监管局根据举报线索，对江西三好医疗器械有限公司进行执法检查。经查，该公司在未取得医疗器械注册证的情况下，组织人员擅自生产二类医疗器械“医用防护服”4560件。2022年12月13日，吉安市市场监管局作出行政处罚决定，责令改正违法行为，没收涉案“医用防护服”4560件，并处罚款188.1万元。

2022年12月20日，广东省廉江市市场监管局对廉江市邦仁药业怡心店进行执法检查。经查，该店在成本未发生变化情况下，大幅度提高中药饮片销售价格，销售金额合计1006元。此外，该店于12月19日购进中药饮片金银花用于调配方剂，未能够提供合法有效的药品购进票据，也未能提供供应商经营药品的资质证明。2023年1月20日，廉江市市场监管局作出行政处罚决定，责令改正违法行为，没收非法购进的中药饮片金银花12.5公斤、没收违法所得1006元、罚款155030元。

2022年12月20日，重庆市市场监管局接到群众举报，对重庆同泰大药房连锁有限公司进行检查。经查，该公司在两家网络平台销售药品，以销售的布洛芬片为例，进货价格2.48元/瓶，12月7日前销售价格为3.67至4.87元/瓶，12月8日起销售价格上涨到11至60元/瓶。该公司在药品进货价格不变的情况下，大幅度提高药品销售价格，构成哄抬价格违法行为。2023年1月16日，重庆市市场监管局作出行政处罚决定，责令改正违法行为，罚款30万元。

2022年12月15日，四川省成都市天府新区市场监管局根据举报，对成都潞川康健大药房有限公司进行检查。经查，该公司销售未依法注册的新冠病毒抗原检测试剂，违法所得600元。2023年1月12日，天府新区市场监管局作出行政处罚决定，对该公司处以没收违法所得600元、罚款1万元的行政处罚。

2022年12月20日，贵州省铜仁市碧江区市场监管局根据线索，对王某学在自营店面和朋友圈销售新冠病毒抗原检测试剂相关情况开展调查。经查，王某学未经许可从事新冠病毒抗原检测试剂经营活动，涉案货值金额13779.2元，违法所得2273.6元。2023年1月13日，碧江区市场监管局作出行政处罚决定，对王某学处以没收涉案医疗器械、没收违法所得2273.6元、罚款13779.2元的行政处罚。

据介绍，春节期间，市场监管总局指导各地市场监管部门持续加大监管执法力度，全力维护涉疫药品和医疗用品市场秩序，保障群众购药用药合法权益。