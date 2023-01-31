春节农村地区疫情形势如何？药品供应和防疫物资是否充足？——国务院联防联控机制新闻发布会回应防疫关切

春节期间人员流动加大，返乡人员增多，农村地区是疫情防控的重点。全国农村地区疫情形势如何？城乡基层医疗卫生机构诊疗情况如何？药品供应和防疫物资是否充足？30日，围绕公众关注的热点，国务院联防联控机制召开新闻发布会回应防疫关切。

1月30日举行的国务院联防联控机制新闻发布会现场。新华社记者 顾天成 摄

春节期间全国农村地区疫情形势总体平稳

“目前全国整体疫情已进入低流行水平，各地疫情保持稳步下降态势。”国家卫生健康委新闻发言人米锋说，要始终紧盯关键环节，做好重点人群健康监测，全力保障群众的就医用药需求。

农村地区仍然是当前疫情防控的重中之重。农业农村部农村合作经济指导司副司长、一级巡视员毛德智表示，春节期间，农村地区的疫情总体平稳，没有出现疫情上升情况。

针对包括偏远山区、牧区、林区、海岛在内的“三区一岛”农村疫情防控薄弱环节，毛德智介绍，主要从以下四个方面重点做好疫情防控工作：一是落实重点人群包保机制，摸清老、幼、病、残、孕五类重点人群基础信息，开展“点对点”联系服务；二是开展巡诊服务，推动各地配足乡村两级医疗人员，开展医务人员“上山下海”诊疗、送医送药上门；三是加强药品储备，推动各地在防疫药品和医疗设备分配时向“三区一岛”倾斜；四是做好转运转诊，督促指导各地为乡镇医疗卫生机构配备救护车。

城乡基层医疗卫生机构诊疗平稳有序

“总的来看，春节期间基层医疗卫生机构医疗救治和疫情防控工作平稳有序。”国家卫生健康委基层卫生健康司监察专员傅卫说，为更好掌握各地基层医疗卫生机构运行情况和疫情形势，坚持基层机构诊疗情况日监测、日调度、日报告制度。

监测数据显示，自2022年12月21日以来，全国乡镇卫生院和社区卫生服务中心发热诊室和普通门诊、急诊诊疗人次总体呈现先增后降趋势，目前正在平稳回落。2023年1月27日，基层机构普通门、急诊诊疗量为203.6万人次，与节前相比减少近三成。

2022年12月29日，云南省镇雄县人民医院发热门诊的一名医生在开展救治工作。新华社记者 林碧锋 摄

基层医疗卫生机构是疫情防控和医疗救治的第一道防线。据介绍，截至2022年年底，全国乡镇卫生院和社区卫生服务中心已实现发热诊室“应设尽设、应开尽开”。春节期间，全国发热诊室24小时开诊，正常运行，及时做好轻型患者对症治疗和重症患者早识别、早转诊。

基层医疗卫生机构药品配备状况持续改善

春节前，国务院联防联控机制、中央农村工作领导小组印发《加强当前农村地区新型冠状病毒感染疫情防控工作方案》，要求保障农村地区物资储备和供应。对此，傅卫介绍，“我们坚持每日监测调度，动态掌握乡镇卫生院和社区卫生服务中心的药品配备、物资储备和使用情况，对各省配备情况及时进行通报和督促。”

监测数据显示，2023年1月以来，全国乡镇卫生院和社区卫生服务中心药品配备状况持续改善。目前，94%以上城乡基层医疗卫生机构所配中药、解热、止咳三类药品可用一周以上，85%以上基层机构达到两周以上储备量，部分乡镇卫生院和社区卫生服务中心还配备了小分子抗病毒药物。截至2023年1月27日，全国基层医疗卫生机构共配备指氧仪289.4万个，制氧机21.9万台。