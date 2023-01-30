国家药监局通报70批次不符合规定化妆品 涉及美度染发膏、片仔癀深抗敏专效深养牙膏等

人民网北京1月30日电 （记者乔业琼）国家药监局1月29日发布的《关于70批次不符合规定化妆品的通告》（2023年第5号）显示，美度染发膏、新派染发膏（自然黑色）、章华生态焗油染发霜（3.3）、宫中秘策爽防晒乳液SPF50 PA+++、PINKY凡士林烟酰胺臻养润肤膏、怡人雅洗发液、片仔癀深抗敏专效深养牙膏等70批次化妆品（含牙膏，下同）不符合规定。

根据《通告》，在2022年国家化妆品监督抽检工作中，经江苏省食品药品监督检验研究院等单位检验，标示为广州市佳桐化妆品有限公司生产的艾贝尔芳香滋润型染发霜（自然黑色）等70批次化妆品不符合规定。

记者注意到，此次通报的70批次不符合规定化妆品多为染发膏、洗发液、牙膏等，抽检发现的主要问题是成分比对、菌落总数等不符合规定项目，部分批次检出含量超过规定限值的苯基甲基吡唑啉酮。

据了解，菌落总数是指示性微生物指标，指示产品生产或流通过程中受污染程度，间接反映出化妆品生产加工或流通储存环节卫生状况的优劣。《化妆品安全技术规范》（2015年版）规定眼部化妆品、口唇化妆品和儿童化妆品中菌落总数应≤500（CFU/g或CFU/ml），其他化妆品中菌落总数应≤1000（CFU/g或CFU/ml）。

根据《化妆品监督管理条例》及《化妆品生产经营监督管理办法》，国家药监局要求辽宁、上海、江苏、浙江、湖南、广东、云南省（市）药品监督管理部门对上述70批次不符合规定化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业、境内责任人依法立案调查，责令相关企业立即依法采取风险控制措施并开展自查整改；各省（区、市）药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品，依法调查其进货查验记录等情况，对违法产品进行追根溯源；发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

附件：70批次不符合规定化妆品信息