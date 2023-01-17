国家药监局通报威品染发膏（咖啡色）等56批次不合规化妆品

人民网北京1月17日电 （记者孙红丽）国家药监局今日发布通告，在2022年国家化妆品监督抽检工作中，经广东省药品检验所等单位检验，产品标签标示为广州市三荣化妆品有限公司生产的威品染发膏（咖啡色）等56批次化妆品（含牙膏，下同）不符合规定。

记者了解到，此次通告的56批次不符合规定的化妆品中，多为染发、洗发护发、防晒和牙膏类产品，抽检发现的主要问题是成分比对、菌落总数等不符合规定。

其中，产品标签标示为科丝美诗（中国）化妆品有限公司生产的高姿多效倍护美白防晒喷雾被检出成分比对不符合规定；产品标签标示为科玛化妆品（北京）有限公司生产的纽西之谜日常呵护防晒霜SPF32 PA++被检出成分比对不符合规定；产品标签标示为漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司出品的片仔癀深抗敏专效深养牙膏（舒萃草本）被检出菌落总数不符合规定。

国家药监局要求北京、河北、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、山东、广东、广西、云南省（市）药品监督管理部门对上述56批次不符合规定化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业、境内责任人依法立案调查，责令相关企业立即依法采取风险控制措施并开展自查整改；各省（区、市）药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品，依法调查其进货查验记录等情况，对违法产品进行追根溯源；发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

附件：56批次不符合规定化妆品信息