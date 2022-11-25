吃素食能减肥？营养科专家详解

随着生活水平的不断提高，高热量、高代谢的食物正在成为餐桌上的主角，肥胖越发常见，为此不少人选择长期素食。那么，长期素食能否帮助实现减肥的目标？在本期《1分钟养生课》上，重庆市人民医院临床营养科副主任营养师黄陈为广大网友讲解相关知识。

黄陈介绍，大众熟知的素食是指不吃动物肉的饮食模式，但其实素食也分很多种。只是不吃禽畜肉，而吃鱼虾类的，称为鱼素；可以吃牛乳、鸡蛋的，称为乳蛋素；所有动物肉和乳蛋都不吃的称为纯素。不同种类的素食有不同饮食禁忌，但所有素食模式通常都强调水果、蔬菜、豆类和谷物等食物的摄入。

通过素食实现减肥，是否可行？对此，黄陈表示，要因人而异。

“长期坚持素食有助于维持更好的血脂、血糖和适宜体重指标。也就是说，瘦的人坚持素食，会一如既往的瘦，而胖的人简单选择素食，却有可能收不到满意的效果。”黄陈说。

黄陈分析，因为决定体脂增加或减少是由摄入食物的能量与自身消耗的能量之间的差值决定的，一般肥胖的人饭量都比较大，喜油厚味甘，即便是素食，如果烹调用油过多，能量摄入过多，也是达不到减脂目的。而且不均衡的长期素食还可能会导致优质蛋白、矿物质及维生素的缺乏，尤其是铁元素和维生素B12缺乏，会增加贫血概率。

那么，什么才是正确的减肥饮食？黄陈表示，比起选择素食，更重要的是根据个体情况测算全天的能量消耗，计划全天的食物总量及各种食物比例，也就是制定个性化食谱。

黄陈建议，施行“目标导向性体质控制”计划，先设定每天要燃烧脂肪的克数，然后综合运动消耗、基础代谢等指标，根据能量守恒定律计算出每天的食物供能量，并且强化充足的蛋白质、必需脂肪酸、矿物质和维生素，以达到健康精确减脂目的。

点击下方图片进入【1分钟养生课】专题，获取更多精彩内容

↓↓↓