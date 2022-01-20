春节饮食注意啥？提醒：空腹饮酒有害 按时就餐莫贪玩

春节临近，亲朋好友、同事熟人会聚在一起吃饭，喝酒成了一道必不可少的程序。另外，过年家家基本都是大鱼大肉，那么春节饮食有哪些需要注意的问题？

近日，120北京急救中心官方微信发文表示，尽管大家都知道“喝酒伤身”，特别是喝得酩酊大醉，对人体肝、胃、脑等部位的损害更是不容忽视，但每年春节前后，还是会有众多因喝酒过量引起的肝胃不适患者拨打120急救电话。120提醒大家，正处疫情防控期间，一定要少聚餐、用公筷，在春节期间要适量喝酒、量力而行。

另外，空腹饮酒，特别是高浓度的酒，对口腔、食道、胃都有害。人体在空腹时，因胃里没有食物，酒精便会直接刺激胃壁而引起胃炎，重者可能导致吐血，时间长了还会引起胃溃疡。因此，在饮酒前，最好先吃些东西，或者同时摄食其它食品，慢慢地边吃边饮。这样，可使酒精浓度降低，并且能延长酒在胃内停留的时间，酒受到胃酸的干扰，吸收缓慢，不易醉酒。

春节饮食方面，120提醒大家注意以下五点。

清淡少油腻，搭配要合理。过分“充足”的营养使肥胖、高血压、糖尿病等疾病在人群中的发病率明显升高。节假日活动量比上班时要少，因此最好注意调整一下自己的饮食，应该比平时更清淡些，多吃点蔬菜，减少脂肪的堆积。

水果不可少。节日饮食杂乱，更容易使人上火、便秘，多吃些水果，既可以起到很好的清热、解毒、润肠功效，还能调节改善人体的代谢机能，预防各种疾病，增进身体健康。

主食不可忘。春节期间，人们大都习惯于多吃菜、少吃甚至不吃主食，这是不可取的。粮食是碳水化合物的主要来源，它参与脂肪、蛋白质的代谢过程，使其完全氧化，减少有毒物的生成，还为人体提供膳食纤维。

宁可少吃一口，不让胃肠难受。聚餐家宴常常是很丰盛的，丰盛的菜肴往往使人食欲旺盛而“吃撑”了，造成胃肠的不适甚至消化系统疾病的发生。最好的预防方法就是自我节制。

按时就餐莫贪玩，要饮食规律。新年的饮食要注意按时按点，不要打乱正常的饮食规律，使胃肠不适应而造成消化功能的紊乱。（记者孙红丽）