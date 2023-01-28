春节假期，记者走进呼和浩特市第一医院急诊医学科，医护人员脚步匆匆穿梭在患者中间，为患者及家属答疑、诊断、输液、换药……他们在与时间赛跑。

“姑娘，眼睛进东西了，急诊挂哪个科室？”“手让猫抓伤了，在这儿能打狂犬病疫苗吗？”“想做个CT，应该找谁开单子？”预检分诊台的值班护士包文静耐心地帮着大家解答问题。

“这个病人有发烧症状，一会儿需要照个CT。”“这个病人需要办理住院手续。”“这个患者有恶心、呕吐的症状，有糖尿病，正在等待检查结果。”急诊内科主治医师梁燕丽，一边详细记录患者情况，一边询问患者家属目前的状况。

梁燕丽告诉记者：“这两天人不多了，我昨天一天也就接诊40人次。受疫情影响，元旦时是人最多的时候，单日接诊500多人次。医护人员根本忙不过来，最忙的时候，坐在分诊台一天都动不了地方。科里缺人，很多医生都是带病坚持工作。医院所有科室都在尽力帮急诊周转病人，只要有床位，我们把能收治的病人都收治了。”

“急诊就是这样，前一秒还风平浪静，后一秒便是波涛汹涌，谁也无法预知下一个进来的是什么样的患者。”进入急诊科工作以来，梁燕丽就从来没有节假日的概念，今年春节依旧坚守岗位。“冬季正是老年人心血管疾病、呼吸系统疾病的高发期，再加上春节期间，亲友团聚、外出活动增加，急诊科的压力依然较大。”梁燕丽说。（本报记者 高平 本报通讯员 梁婧姝）