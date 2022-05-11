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上海：急诊手术一直开放 限期择期手术逐步恢复

2022年05月11日10:53 | 来源：人民日报客户端上海频道
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　　一些患者之前预约的手术因为疫情延后了，现在的医院手术都恢复了吗？在5月11日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，5月1日以来，全市医疗机构逐步恢复了日常医疗服务，但尚未完成恢复到疫情前的状态，所以对于手术问题，还需要按照疾病本身的性质来分类安排：

　　对于急诊手术，医疗机构需在最短时间内完善必要的准备，争分夺秒地进行紧急手术，以挽救病人生命。对于这类手术，医疗机构是一直开放的，前期我们要求医疗机构在急诊室、抢救室、手术室、病房设立缓冲区域，就是为了让患者在出现突发状况、尚未取得核酸检测结果的情况下，能够得到最及时的救治。

　　在医学上，除了急诊手术外，还有不需要紧急实施的限期手术和择期手术，这两类手术医疗服务正在逐步恢复中，目前手术量已恢复到3月初的近两成。为此，我们将加快推动医疗机构的复工复医。

　　同时，我们也将指导医疗机构在对限期手术或择期手术上，从有利于病人疾病治疗有效性和安全性的角度，把握好治疗效果和治疗时机开展手术，特别对已经预约好、短期内必须要开展手术的患者，在符合疫情防控的要求下，尽快做好患者的治疗安排。（曹玲娟）

(责编：袁勃、岳弘彬)

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