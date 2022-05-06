五一期间上海门急诊逾百万人次，医疗服务供给逐步恢复

5月6日上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，5月1日以来，上海全市医疗机构在不放松疫情防控的前提下，逐步恢复日常医疗服务：一方面，门诊、住院以及互联网医院“应开尽开”，线下和线上的非急诊医疗服务全面开放；另一方面，急诊服务不间断，在急诊室、抢救室、手术室、病房都设立了缓冲区域，使患者在不等待核酸检测结果的情况下能够得到救治。在此期间，全市门急诊总量达到113.9万人次，日均诊疗量较4月初增加了五成。

5月1日至5日，申康医院发展中心组织34家市级医院开展“云端义诊、守沪健康”互联网医院义诊活动，包括7位院士在内的3308位专家为广大患者提供了疾病问诊、健康咨询、复诊配药等服务，服务患者超过3.3万人次，累计开具线上处方近万张。

为了解决义诊后用药“最后100米”问题，各医疗机构除了通过第三方物流渠道外，还组建了近800人的志愿者团队，在全市范围内为患者提供送药上门服务，实现“线上问诊+线下配送”的一站式联动，在义诊期间累计为市民配送药品4223单。

赵丹丹表示，在各医疗机构的努力下，医疗服务供给正在逐步恢复，但与市民就医配药的实际需求仍有差距。下一步将进一步优化医疗资源配置，加快恢复医疗服务供给，更好地满足市民群众健康需求。（姜泓冰）