把对医护人员的关爱落到实处

近日，全国多家医院相继报告“减员严重”：有的医护人员感染后没有完全康复就第一时间返岗，有的轻伤不下火线，一直坚守在岗位上……面对激增的就诊患者，一些医疗机构不得不号召医护人员中的无症状感染者和轻症患者坚持工作，以保障正常运转，满足群众就医需求。

疫情三年来，医护人员带给我们太多的感动。疫情发生之初，他们白衣披甲、义无反顾，始终冲在第一线救治患者；在常态化防控阶段，他们默默奉献，全身心投入日常诊疗服务。而当前，随着疫情形势的变化，各地感染高峰陆续到来，医院短期内面临着巨大的压力，这是对我国整个医疗系统的“大考”。面对艰难局面，医护人员奋力坚守，以医者仁心救死扶伤，用实际行动展现了高尚的职业操守。

面对急诊室和发热门诊门口排着的长队，医护人员恐怕未来一段时间内都难以松一口气。在医疗资源总体紧缺的情况下，各地医护人员在危急时刻站出来、顶上去，奋力坚守，挺膺负责，守护一方百姓平安。他们的勇敢担当，理当得到除了职业荣誉感之外的合理激励，这是应该且必须的。

近日，国家卫生健康委、国务院联防联控机制医疗救治组作出部署，强调要支持医疗机构加强医务人员工作条件保障，合理安排工作任务，做好医务人员健康监测，落实激励保障政策等。各地医疗机构应当完善落实激励保障政策，用实打实的“真金白银”犒劳医护人员。

从长远而言，关爱医护人员，根据工作实绩激励一线医护人员的做法应当常态化、制度化，这也是这场疫情带给我们的重要启示之一。作为提供医疗服务的中坚力量，医护人员始终守护着人民群众的生命安全和身体健康，但他们本身也是群众的一员，应当让他们的付出和努力被看见、被承认、被尊重，让他们没有后顾之忧，能够更好地治病救人、履职尽责，从而形成一个良性循环，真正在全社会营造出尊医重卫的良好氛围。

（作者：辕固）