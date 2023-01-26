为民服务有温度（新春走基层）

“感谢党，感谢政府，没有你们，真不知道这个年该怎么过……”穿过一片蕉林菜地，走进一座二层砖混结构楼房，屋主李妹见到广东省湛江市廉江市委书记陈恩才和新民镇党委书记魏俊明一行，泪水涌出眼眶。

1月24日，正月初三上午，记者跟随民政部门工作人员，前往廉江市新民镇大路边村看望慰问困难群众。

“还有十几张没贴出来呢！”看到大伙盯着满墙的奖状，一名社工连连夸奖李妹的3个小孩很争气。这名社工叫郑水金，来自新民镇社会工作服务站，平常负责联系李妹一家。李妹的丈夫许成早年患胃癌，先后动过3次手术，后瘫痪在床不能自理；李妹也患有肺结核，除了要照顾丈夫和3个小孩，还得料理一亩多的自留地。经社工和镇村上报、民政部门核准，李妹一家被纳入低保，每月可以领到低保金1575元。社工站又根据相关政策，帮她在村里的环卫站安排了清洁工作，每月能挣八九百元。

新民镇社工站副站长庞雄文介绍，社工站共设立3个社会工作服务点，配置16名社工，主要为辖内有需要的困难群体和弱势群体提供政策落实、情绪疏导等专业服务，打通为民服务“最后一米”。

去年10月下旬以来，湛江市民政系统积极开展“脚步为亲、感悟基层”实践活动，用心用情用力解决群众急难愁盼问题。“截至目前，全市民政工作人员共走访群众9万余户，服务对象30余万人。”湛江市民政局局长林小斌介绍。

《 人民日报 》（ 2023年01月26日 02 版）