年货供销加速消费回暖

“老板你好，赣南脐橙甜不甜？”“包甜，这儿有切好的，来一块尝尝。”1月15日，农历腊月二十四，南京鼓楼区市民徐华燕在南京清凉门华润苏果超市里一口气买下了二十多斤水果，将手推车堆得满满当当。“孩子们春节假期都回来，多买些水果、米面油备着。”徐华燕说，这几天她每天都要来超市逛逛，年货品质好，价格也合适。

各式各样的新鲜蔬菜、包装精致的水果礼盒、活蹦乱跳的鲜鱼活虾、码成小山似的米面粮油……在苏果超市，记者看到各类商品琳琅满目，搭配红红的“兔元素”，到处都是购销两旺的景象。

“苏果超市开发了年节新品500多种，满足消费者的年货采购需求。”南京华润苏果清凉门店店长赵燕利告诉记者，这几天，年货采购迎来了高峰，还开启了“年货节”“年货大集”等促销活动，满足群众多样化、个性化的消费需求，努力为消费回暖按下“加速键”。

记者从南京市商务局了解到，南京市首批186家农贸市场已明确春节假期不停业。苏果、盒马等14家品牌连锁超市、便利店共1480余个门店春节期间正常营业，并适当加大节日商品备货量，按需增加补货频次。

肉蛋奶、果菜鱼等是重要的民生商品。春节期间是“菜篮子”产品传统消费高峰，当前市场供应是否有保障？后续供应能否跟得上？

南京农副物流中心众彩市场承担着南京及周边约70%的蔬菜供给。1月16日，一辆辆来自安徽、山东、云南等地的运输车辆排队进入市场的蔬菜区、水果区、粮油区。“最近，每天约4万辆车进出市场，到货蔬菜约2800吨，水果约2400吨，粮油约350吨，较去年同期均有增长。”南京农副产品物流配送中心有限公司经济发展部主任谢明表示，为了确保市民“菜篮子”拎得稳，目前在库储备土豆、白菜、胡萝卜等近十种蔬菜超过3000吨，南京周边200公里范围内在田储备蔬菜超过13000吨。

节日是肉类消费旺季。江苏苏食集团作为具体落实市级猪肉储备和投放工作的企业，不久前与江苏温氏、牧原、立华和上海农场等大型养殖企业签订生猪供应协议，锁定猪源超10万头。“根据市场需求，我们计划生猪屠宰量由平时的每天4000多头，增加到春节期间的9000多头。”江苏苏食集团南京分公司总经理陈汉轮介绍，苏食在南京的150多个专柜和200个超市卖场全部正常营业，在各区还安排了64个市级储备肉投放销售点，方便市民购买猪肉产品。

“南京扎实做好粮、油、蔬菜等重要生活必需品的市场保供工作，指导重点商贸流通企业提前锁定货源，畅通流通渠道，增加调货频次，积极应对节日期间消费需求的增长。”南京市商务局副局长富宁宏告诉记者，南京密切关注节日期间天气变化、供需变化，持续做好生活必需品市场监测，加强市场趋势分析和预警预测。同时，进一步强化市区街道三级保供机制，动态优化南京120家生活必需品重点保供企业名单和96个应急供应网点，提高快速反应和应对突发事件的能力，确保“供得上、保得住”。