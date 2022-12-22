保障年货供应 天猫菜鸟推“食品重货送上门”

随着春节临近，采购年货的需求不断攀升。天猫和菜鸟12月21日宣布，将联合商家一起，确保年货供应，并提供送货上门、不上必赔、百城春节不打烊等服务保障。消费者在平台搜索商品时，可根据各品牌旗舰店商品上标识的“送货上门”下单，无论多重，都承诺送上门。

粮油米面酒水乳饮即将进入消费旺季，品牌大玩跨界推出不少“谐音梗礼盒”和吉祥寓意的“拜年嘴替礼盒”，成为今年年货消费一大亮点。

为了让消费者买得实惠和便利，今年年货节，天猫淘宝食品行业推出上亿补贴，覆盖数十万商品，每天定时推出限量秒杀大额券。天猫菜鸟还联合商家一起启动食品重货送上门服务，让消费者远程给家里添置年货、远程云送礼时，更放心更省心。

据悉，百威、嘉士伯、凯旋1664、福佳、RIO、董酒、圣上壹品、五米常香、润心、怡宝和伊利等主流的粮油米面酒水乳饮品牌均已加入年货消费保障计划。

淘宝天猫非白酒水行业负责人醉乐很看好今年的年货消费。据他介绍，今年年货节以及过年不打烊期间，预计高端酒水消费可能有40%到50%的增长。这也反映出了消费的复苏回暖，对商家来说新赛道和新机会正在出现。

面对疫情的影响，菜鸟一方面准备了专门的重货仓网，可承接超日常6倍的仓配能力。此外，也专门升级物流保障措施，在全国50城设立专属临时分仓场地，商家最快3天即可入仓。同时也启动了临时人员招聘，并考虑在特殊时期使用跨省调集快递员驰援的方式，保障粮油米面等年货生活物资的配送。（马婧）