你被这九句话欺骗过吗？真相是啥？

近日，中国食品科技学会与中国科协科学辟谣平台共同发布2022年食品安全与健康流言榜。以下这9句话，相信我们在日常生活中或多或少都听到过，甚至许多人对其中的有些话术深信不疑，但事实上，许多流言其实都披着令人信服的外衣，需要我们积累更多饮食常识，培养甄别能力。下面我们就来一一揭开2022年九大食品安全与健康流言的科学真相。

流言1：保质期长的牛奶是因添加防腐剂

科学真相：保质期长短取决于牛奶的灭菌方式和包装工艺等，一般采用超高温瞬时灭菌方式的牛奶保质期可至少达6个月，与防腐剂无关。

流言2：乳糖不耐受的人不能喝牛奶

科学真相：乳糖不耐受是人体乳糖酶缺乏或分泌不足引起的，乳糖不耐受人群可选择饮用酸奶、添加乳糖酶的无乳糖或低乳糖牛奶，也可尝试少量多次饮用牛奶的方式，例如每次<50毫升，逐渐增强肠道对乳糖的耐受性。

流言3：果汁可以完全替代水果

科学真相：水果通过榨汁后食用的方式已被大众广泛接受，但无论是工业生产还是家庭榨汁，营养物质或多或少都有损失。因此，果汁并不能完全替代水果。

流言4：空气炸锅烹调的食物不健康，还可能产生致癌物

科学真相：空气炸锅的加热原理类似于烤箱，只是比烤箱内的空气流动更快、食物熟化时间更短而已。因此，利用空气炸锅并不会比其他加工方式产生更多的有害物质。

流言5：草莓能检出多种农药残留，是最“脏”的水果

科学真相：检出农药残留并非不安全。我国对各种农药最大残留量均制定了限量标准，只要在标准允许范围内，就是安全的。

流言6：苏打水能调整身体酸碱平衡

科学真相：健康人体的内环境能自动保持在合适的pH值范围，为体内的生理活动提供稳定的环境。靠饮食调节人体酸碱平衡的说法不科学。

流言7：乳饮料与纯牛奶一样营养

科学真相：乳饮料和纯牛奶的生产工艺、原辅料等均不同，营养也有所差异。一般情况下，纯牛奶的蛋白质含量高于乳饮料，我国国家标准规定，纯牛奶中的蛋白质含量应≥2.9克/100克，而乳饮料中的蛋白质含量仅需≥1.0克/100克。

流言8：“零添加”食品更安全

科学真相：“零添加”与食品安全性没有必然联系。反而有些食品正是因为工艺必要性添加了食品添加剂，其质量和安全性才更加有保障。

流言9：豆浆喝多了会诱发乳腺癌

科学真相：大豆异黄酮具有双向调节作用，不会单纯导致体内雌激素水平升高。相反，已有科学研究证据表明，大豆及其制品具有健康益处。 文/本报记者 雷若彤