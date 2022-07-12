跟着新版膳食指南喝对牛奶

近期，《中国居民膳食指南（2022）》发布，其中提出了平衡膳食八准则，重点推荐每天摄入相当于300-500g的奶及奶制品。而在上一版中国居民膳食指南中，对奶制品的推荐是“相当于每天液态奶300g”。

充足饮奶一日勿缺

提及摄入奶类的重要性，北京大学第一医院临床营养科副主任医师窦攀介绍，成年人每天要补充800毫克钙，7-18岁的儿童青少年、孕妇和乳母、50岁以上的中老年人等人群的奶类需求量也高于一般人群。然而，中国居民平均每日钙摄入量不到推荐量的一半。牛奶及其奶制品中钙含量高、钙的吸收利用率高，是钙的良好膳食来源。因此，充足饮奶可以提高居民钙的摄入量。

“此外，牛奶还富含优质蛋白质、钙、磷、维生素A、维生素D和维生素B2等，含有乳铁蛋白及多种生物活性物质，在促进生长发育、增加人体蛋白储备等方面能够发挥重要作用。”窦攀说。

北京中医药大学东方医院脾胃肝胆科主任医师孟捷表示，中医认为，牛奶是一种介于寒凉性与温热性之间的平性食物,有些人之所以饮用牛奶后会出现腹泻症状，主要是乳糖不耐受导致的。因此，牛奶没有性寒说，应该按照膳食指南推荐量饮用。

“对于乳糖不耐受的人群，可以把普通牛奶换成舒化奶或酸奶。”孟捷说。

“牛奶致癌”是误读

在民间，有一种“牛奶以及奶制品致癌”的说法流传。对此，北京大学肿瘤医院营养科主任医师彭智表示，所谓“牛奶致癌”源于国外报道的一项动物试验，即用含酪蛋白的饲料喂养患癌老鼠，可增强黄曲霉毒素对大鼠的致癌作用。

彭智说，传播“牛奶致癌”完全曲解并误读了该实验，意在误导中国消费者减少牛奶和奶制品的消费，不符合当前的营养指导原则。

窦攀介绍，摄入奶及奶制品可促进骨密度增加。更有研究显示，奶及奶制品可以降低结直肠癌、高血压发病风险。

窦攀说，牛奶并不是导致乳腺癌发生的危险因素，与其跟牛奶较劲，不如改变一下运动不足、高脂饮食等不良生活方式。

肿瘤患者提倡这样吃

“营养不良是恶性肿瘤患者常见的并发症之一，而牛奶是补充蛋白质的重要方式之一，在允许的条件下，应该足量补充。”彭智强调。

彭智表示，肿瘤患者应适当增加蛋白质丰富的食物，如鸡蛋（整蛋1个+2-3个蛋清/d）、牛奶及其制品300-500ml/d（酸奶优先，低脂奶可增加至500ml/d）、瘦肉50-100g/d（红肉、白肉换着吃）、豆制品100g/d(素食患者可增加至200g/d)的摄入。

蛋白质构成人体的组织细胞及多种重要生理活性物质，是维持机体免疫防御功能的物质基础，具有胶原蛋白的支架作用、血红蛋白的运载作用等。对人体而言，摄入肉、蛋、奶、豆类等富含质蛋白质的食物是十分重要和必要的。