小众奶占领市场，它们真的比牛奶好吗？

最近几年，骆驼奶、娟姗奶、燕麦奶等小众奶火爆朋友圈，不少商家在宣传时也说其营养好、接近人乳，更容易消化、吸收之类的作用。这些小众奶的营养如何？真的比牛奶好吗？是否值得购买呢？

1.骆驼奶营养成分与牛奶差不多，不能给1岁以内婴儿喝

很多商家说，骆驼奶“富含其他乳中所缺乏的活性因子”“增强人体免疫力”，营养完爆牛奶，接近母乳，更适合婴幼儿。

但事实完全不是如此。

从营养分析来看，骆驼奶的成分与我们平时喝的牛奶其实差不多，虽然个别营养素含量，比如蛋白质、钙、脂肪等，稍有差异，但从整体来看，这点差异几乎可以忽略不计。

至于说它比母乳还好、更适合宝宝，就完全是忽悠了。

实际上，骆驼奶跟人类母乳有很大差异，不能直接给1岁以内的婴幼儿喝。比如，人类母乳的蛋白质中，酪蛋白和乳清蛋白的比例约为1:2，而骆驼奶这个比例大约是4:1。人类母乳中乳糖含量约是6.6%，而骆驼奶等其他奶通常只有4.5%-5%之间。

所以，骆驼奶算是一种不错的动物奶，但并不见得比牛奶好多少。

2.娟姗奶“高贵”？只是表象

娟姗奶，经常被商家说成是“高端”“奶中皇后”，其实这些都只是表象。所谓娟姗奶，就是娟姗牛产的奶。我们平时喝的牛奶主要是来自“黑白花奶牛”，大家经常在各大电视、网络上看到的奶牛就是它，它的名字叫——荷斯坦牛。

相比普通荷斯坦牛，娟姗牛的奶的特点是乳质浓厚，乳脂、乳蛋白含量均高于普通奶牛，乳脂率可以达到4.6%，要知道我们平时喝的普通牛奶一般只有3.6% 的脂肪含量，娟姗奶的蛋白质含量也更高。所以，娟姗牛产的奶非常适合用来制作黄油、奶油、奶酪等产品。

但从日常饮用获得营养角度，娟姗奶并不会比普通牛奶高多少，毕竟一天也就喝1-2杯牛奶，蛋白质和脂肪的差异也就几克，在每天总体的饮食中，就算不上多大差异了。

3.燕麦奶本质不是奶，营养比牛奶差一些

燕麦奶就是燕麦浆做成的植物饮品，本质并不是奶，只是质地和外观跟奶看上去比较像，所以被人们称作是燕麦“奶”。从营养角度，燕麦奶所含的B族维生素、矿物质和膳食纤维都算比较丰富，但对比牛奶，燕麦奶还是要差一些。

比如，燕麦奶的蛋白质含量相对较高，但是仍然比牛奶和豆奶要少。而燕麦奶中的钙含量和吸收率就都要比牛奶差很多。所以燕麦奶也并不能完全替代牛奶。

燕麦奶的特点就是不含乳糖，可以作为乳糖不耐人群的一个替代选择。但是现在市场上的酸奶、奶酪、舒化奶等牛奶制品也不含乳糖，也完全可以作为乳糖不耐人群的选择。

从营养角度，这些小众奶并不会更好，也不会有更多的健康功效。我们也没必要因为一些所谓的营养功能就花大价钱去买，省下来的钱吃点肉、蛋、蔬菜等食物，让自己做到均衡饮食也能达到一样的健康目的。

当然对于大部分消费者来说，首选应该还是性价比最高的牛奶和奶制品。不管是哪一种奶，它都可以作为健康膳食的一部分，只要你愿意，看哪个顺眼就挑哪个吧。

（食品与营养信息交流中心科学技术部主任，中国农业大学营养与食品安全硕士）