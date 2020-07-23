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生酮饮食减肥并不适合所有人

2020年07月23日08:04 来源：广州日报

相信很多人都听说过生酮饮食的减肥方法，也有不少人相信生酮饮食减肥的效果。暨南大学附属第一医院陆华副主任医师提醒，生酮饮食并不适合所有人。如果存在饮食紊乱的情况，在进行饮食计划调整前，最好先咨询医生。

陆华介绍，临床观察发现，生酮饮食的效果从短期看并不明显。很多人对生酮饮食最大的认知应该是可以快速减重，有些人可以在最初的2周内减10斤，但要注意这里体重丢失的主要是水，而非脂肪，因为生酮饮食有利尿的效果，使得糖原及脂肪细胞中的水分丢失，这就意味着，一旦将水分补够，体重很快就会恢复。因此，不要轻易相信生酮饮食能在短期内减重10斤甚至更多，对于大部分人而言，每周0.5kg~1kg的减重才是正常且安全的。另外，从长期看，生酮饮食的减肥效果与其他减肥方法并无太大差别。

陆华提醒说，生酮饮食还可能存在一些健康问题：

第一，生酮饮食需严格限制碳水食物的摄入，但要摄入大量的高脂食物，而健康饮食中推荐要限制胆固醇的摄入，包括摄入更多的纤维素和限制饱和脂肪酸的摄入，所以，在这一点上，生酮饮食难以做到。如果是高血压或高胆固醇患者，在开始生酮饮食前，一定要先咨询相关医生。

第二，短期的生酮饮食虽然看起来对人是安全的，但目前还缺乏长期数据来证明长期的生酮饮食对身体健康没有影响。此前，采用生酮饮食治疗癫痫的小孩中就出现了一些并发症，包括肾结石、便秘、胃肠道问题、胰腺炎以及维生素D和钙缺乏等。另外，2012年，瑞士一个长达25年的流行病学调查发现，高脂饮食会导致血胆固醇水平升高。

“与其他很多饮食方案一样，生酮饮食并不适合所有人。有的人可能会从中获益，特别是短期的情况，但不能因此就认为这是一个完美的减肥方案。”

（全媒体记者张青梅 通讯员张灿城、王雪）

(责编：许晓华、李轶群)


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