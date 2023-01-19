国家药监局：聚焦涉疫药品稳价保质 加大监管力度

人民网北京1月19日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，1月17日，国家药监局党组成员、副局长黄果在京主持召开涉疫药品稳价保质专项行动调度会议。会议对当前疫情防控用药监管形势进行深入分析，对下一阶段涉疫药品稳价保质专项工作进行安排。

会议指出，涉疫药品质量安全责任重大，要深刻认识涉疫药品稳价保质专项行动对服务疫情防控大局、保障公众用药安全的重要意义，把专项行动作为当前的一项重大任务和重点工作。各级药品监管部门近期开展了一系列检查、检验、监测、稽查执法等工作，取得阶段成效，全国涉疫药品安全形势平稳可控。要再接再厉，强化风险意识和底线意识，保持力度不减、标准不降、尺度不松，务求专项行动取得实效。

会议要求，要按照2023年全国药品监管工作会议部署和涉疫药品稳价保质专项行动实施方案要求，聚焦涉疫重点药品，加大对委托生产、新开办车间、新批准扩大产能等企业的监管力度，加强网络销售涉疫药品的监测处置和投诉举报受理工作，加强涉疫药品案源排查和案件查办，曝光典型案件，形成震慑效应。

会议强调，要压实责任抓落实。在涉疫药品稳价保质专项行动中，完善驻厂派驻检查和巡查工作机制，落实好属地监管责任，实现风险闭环管理；加强部门、区域间协调联动，强化信息共享，深入沟通交流，形成监管合力；严厉打击制售假劣涉疫药品违法违规行为，对涉嫌犯罪的，坚决移送公安司法机关追究刑事责任。

此外，要继续围绕“临床急需”，依法加快相关药品的应急审评审批，提高药品可及性。