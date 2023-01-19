积极应对人口老龄化（新论）

党的二十大报告提出：“实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视老龄工作，精心谋划、统筹推进老龄事业发展，将积极应对人口老龄化确定为国家战略，专门出台并实施中长期规划，在老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐上不断取得新进展。

当前，老龄社会正加速到来。据测算，“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段，2035年前后进入重度老龄化阶段。新征程上，实施积极应对人口老龄化国家战略，就要让积极应对人口老龄化的制度基础持续巩固，财富储备日益充沛，人力资本不断提升，科技支撑更加有力，产品和服务丰富优质，社会环境宜居友好，确保经济社会发展始终与人口老龄化进程相适应，走出一条中国特色积极应对人口老龄化道路。

实施积极应对人口老龄化国家战略，充分体现以人民为中心的发展思想。一方面，我们坚持发展为了人民，着力提升广大老年人的获得感、幸福感、安全感，推动实现全体老年人享有基本养老服务，针对孤寡老人进一步优化养老服务。另一方面，我们坚持发展依靠人民，积极看待老龄社会，积极看待老年人和老年生活，注重发挥好老年人积极作用，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程。实践充分证明，有效应对人口老龄化，不仅能提高老年人生活和生命质量、维护老年人尊严和权利，而且能促进经济发展、增进社会和谐。

走出一条中国特色积极应对人口老龄化道路，需要我们在制度建设方面下更大力气。从加快建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次养老保险制度，到健全老有所医的医疗保障制度，再到构建老有所学的终身学习体系、推行终身职业技能培训制度，一系列有力举措，推动我国积极应对人口老龄化的制度体系不断完善。2022年，我国积极应对人口老龄化的制度框架初步建立；面向未来，我们将朝着相关制度安排更加科学有效的目标坚定前行，并到本世纪中叶，形成成熟完备的与社会主义现代化强国相适应的积极应对人口老龄化制度安排。

走出一条中国特色积极应对人口老龄化道路，需要进一步营造敬老社会氛围。敬老爱老是中华民族的传统美德。无论是把弘扬孝亲敬老纳入社会主义核心价值观宣传教育，建设具有民族特色、时代特征的孝亲敬老文化，还是在全社会开展人口老龄化国情教育、老龄政策法规教育，引导全社会增强接纳、尊重、帮助老年人的关爱意识和老年人自尊、自立、自强的自爱意识，都需要我们将积极应对人口老龄化与关爱老年人的优秀传统文化、传统美德紧密结合起来，构筑起有利于积极应对人口老龄化国家战略实施的社会环境和群众基础。

有效应对人口老龄化，事关国家发展全局，事关亿万百姓福祉，事关社会和谐稳定，对于全面建设社会主义现代化国家具有重要意义。新征程上，凝心聚力、积极谋划、主动作为，汲取各方面经验教训，及时应对、科学应对、综合应对，我们就一定能推动新时代老龄事业高质量发展，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（作者为中国人民大学人口与发展研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2023年01月19日 05 版）