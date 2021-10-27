弘扬中国传统孝文化 积极应对人口老龄化

近日，人民网·人民健康邀请国务院妇儿工委办原常务副主任、中国关心下一代工作委员会副秘书长李启民，中国婚姻家庭研究会副会长樊爱国，北京体育大学团委书记陈中以及京都念慈菴总厂有限公司董事谢慧淦等四位专家做客《健康大讲堂》，共同探讨孝道传承对于当代中国的重要意义。

“孝文化是中华民族的传统美德，是家庭和睦、社会安定、民族团结的基本要素，是中华的优秀传统文化的重要组成部分，也是中华民族爱国主义情怀的感情基础和道德基础。”樊爱国表示，在当代中国弘扬孝道，传承孝道，对于培养和弘扬社会主义核心价值观，建设和谐美满幸福的家庭，有着重大的现实意义。

为传承中华民族优秀文化，弘扬良好家风，动员年轻人积极的行动起来，在实践中学习，在学习中传承，樊爱国介绍，自2011年，中国婚姻家庭研究会联手中国老年人体育协会、心系系列活动项目办公室、京都念慈菴总厂有限公司共同启动了“心系老年孝心工程”系列宣教活动。活动举办十年以来，特别是“青春伴夕阳”主题活动，以青年志愿者服务为主体，全国36个重点城市近500所高校积极参与，受益人群达6000万人次。不仅在推动全社会营造关心老龄事业的发展，关心老人方面发挥了积极的促进作用，同时也促进了家庭的和睦和社会的和谐。

李启民现场围绕“传承好孝道教育必须要从家庭教育抓手”主题发表论述。他指出，家庭是人生的第一所学校，父母是第一任老师，家庭既是一个港湾，避风的港湾，更是一个人生修心立德的起点。家庭对孩子来讲是他成长成才的激励基础。敬老、孝老是中华民族的传统美德，家庭对儿童要进行孝道教育，人格品德以孝为先，从小教育孩子要尊重别人，孝敬长辈和他人。

具体家长应该从哪些方面着手来培养孩子的孝心？李启民建议家长要做到以下四点：一是在家庭中营造一个良好的育人环境；二是家长做好示范模范带头作用，也就是言传身教；三是为孩子树立感恩的思想；四是要从小抓起，从小事做起，让孩子从小开始培养良好风趣的习惯。

作为奥运会跆拳道冠军的陈中，从自身的经历为大家分享了如何遵守孝文化。她表示，会通过给孩子讲故事的方式去影响孩子，让孩子知道孝道是如何传承，知道什么是真、善、美。

对于大学生来说，陈中表示开展孝道可以激发大学生的爱国热情、营造和谐的社会环境、使大学生更注重与父母的沟通、有利于塑造完美的人格以及树立责任意识和感恩意识等等。

在传递健康，积极倡导孝亲文化，传承孝道方面，谢慧淦现场为大家分享了念慈菴的品牌文化和经验心得。她表示，京都念慈菴总厂有限公司1946年在香港设立，70多年来一直提倡孝顺伦理、济世利民、感恩回馈。念慈菴品牌和孝亲敬老优良的传统紧紧相连，与“心系老年·孝心工程”、青春伴夕阳活动传递的敬老、爱老、助老、孝老，理念能够相得益彰。

据了解，2021年“心系老年·孝心工程”项目将与家庭教育相结合，面向全社会发起“孝心宣传月”倡议，举办“家庭登高健步走活动”“儿童孝心绘画征集活动”“孝心住我家”21天孝心打卡，高校志愿者陪伴等系列宣教活动，走入到千千万万个儿童、青少年的家庭，搭建起儿童家庭孝老助老实践，以及孝文化传播公益的平台。

“希望透过我们水滴石穿的坚持和万众一心的努力，汇聚一个更大的公益力量，为推动中国传统孝道文化，促进家庭幸福与社会和谐贡献力量。”谢慧淦说。