我国1.9亿慢性病老人面临长寿不健康问题 国家卫健委开“良方”

人民网北京12月9日电 （记者张文婷）人口老龄化是社会发展的重要趋势，是人类文明进步的重要体现，也是我国今后较长一个时期的基本国情。我国自1999年进入老龄化社会，老年人口规模日益扩大、老龄化程度日益加深。近日，针对新时代我国人口老龄化的新形势新特点，中共中央、国务院印发了《关于加强新时代老龄工作的意见》（以下简称《意见》）。

国家卫生健康委党组成员、全国老龄办常务副主任王建军在国务院新闻办公室今日举行的发布会上表示，此时出台《意见》，意在着力解决老年人在养老、健康、精神文化生活、社会参与等方面的“急难愁盼”，切实增强老年人的获得感、幸福感、安全感。

让老年人老有所养，树立积极老龄观和健康老龄化理念

王建军介绍，树立积极老龄观既要充分认识人口老龄化带来的问题和挑战，更要深入挖掘老龄社会潜能，激发老龄社会活力。要辩证看待人口老龄化。

“健康老龄化”则是指从生命全过程的角度，从生命早期开始，对所有影响健康的因素进行综合、系统的干预，营造有利于老年健康的社会支持和生活环境，以延长健康预期寿命，维护老年人的健康功能，提高老年人的健康水平。“健康老龄化是应对人口老龄化成本最低、效益最好的手段，既体现人类社会应对人口老龄化的一般规律，也符合中国国情。”他说。

王建军提到，健康老龄化是推进健康中国战略的重要内容，也是实施积极应对人口老龄化国家战略的重要举措。下一步，卫生健康委、全国老龄办将协同推进健康中国建设和积极应对人口老龄化国家战略，完善老年健康支撑体系，不断提高老年人健康服务和管理水平，加强失能老年人长期照护服务和保障，深入推进医养结合，努力提高老年人健康水平。

让老年人老有所医 三方面加强老年健康支撑体系建设

随着人均寿命的逐渐增加，我国正在快步迈入长寿时代，但很多老年人存在长寿不健康的问题，我国大致1.9亿老年人有慢性病，4000万失能老人。

对此，国家卫生健康委老龄健康司司长王海东表示，国家卫健委将从老年人健康服务管理、失能老人长期照护服务以及医养结合三方面加强老年健康支撑体系建设。

在老年人健康服务和管理方面，主要聚焦老年人预防保健和方便看病就医两个环节。王海东提到，未来，将开展一系列老年健康知识宣传教育活动、基本公共卫生服务老年健康管理项目、老年人居家上门医疗服务，开展老年口腔健康、老年心理关爱、老年营养膳食、老年痴呆防治等专项行动，提高老年人健康素养，让老年人少得病、晚得病、不得大病。

同时，大力建设综合医院的老年医学科，大力建设康复医院、护理院，开展老年友善医疗机构建设活动。他介绍，“计划2025年，二级及以上综合医院设立老年医学科的比例达到60%。目前已经将老年医学科的建设纳入到健康中国行动的监测评估范围。下一步，国家卫健委将推动这项工作落实落地，更好地为老年人提供高质量的健康服务。”

在失能老年人照护方面，继续开展预防和干预行动。对已经失能的老年人，提供从居家到社区到机构的全链条的长期照护服务，开展老年护理需求评估。大力推进“互联网+照护服务”，发挥智能技术的作用。继续推进长期护理保险制度试点，争取早日建立符合我国国情的长期护理保险制度。

在医养结合方面，继续推进医疗卫生资源和养老服务资源的衔接和整合，强化医疗卫生机构和养老服务机构的协议合作。在社区层面增加服务供给，以社区居家为重点，实施社区医养结合能力提升行动。鼓励基层探索养老床位和医疗床位，根据老年人的需求，规范转换机制。在医疗资源丰富的地区，推动一些二级及以下的医疗机构，转型开展康复、护理和医养结合服务，为老年人提供高质量的健康养老服务。