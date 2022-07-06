当好村民的“健康管家”

不久前，湖南衡南县的乡、村两级医务人员，有了自己的“智医助理”。“智医助理”借助医疗大数据和人工智能，结合各地汇集的病例数据、最新的用药规范等，为医生诊断治疗提供参考。如果个人诊断和“智医助理”结果不一致，上级医疗机构还可及时答疑解惑。一位从业20多年的乡村医生感慨：能有这样的高科技手段作辅助，在过去难以想象。

乡村医生是村民的“健康守门人”。目前，我国有70多万名乡村医生坚守在一线。他们承担着广大农村地区医疗照护和公共卫生的艰巨任务，也是防止因病致贫、因病返贫的重要力量。要看到，乡村医疗卫生服务缺口较大，一些村民健康知识缺乏及慢性病比例较大，为工作开展带来困难。曾有乡村医生给笔者翻看他的工作台账：一个普通行政村，高血压、糖尿病患者达数百人，一年4次的慢病随访，有时还需翻山越岭。让乡村医生安心、专心工作，才能进一步筑牢基层健康防线。

过去，乡村医生背着药箱、听诊器走村串户看病。如今，不少乡村用上了现代化医疗设备。人工智能语音电话随访，可以对慢病管理对象自动拨号并进行语音识别记录；“5G+智慧医疗一体机”，可快速完成13种检测项目并实现远程诊断。科技赋能，让更多先进应用下沉乡村，有助于提高诊治效率，让村民享受更专业的医疗服务，也帮助村医减少数据填报等事务性工作，将更多精力用于诊疗。

从前，在村卫生室看病，医保报销结算流程较为繁琐，一些村民因为嫌麻烦而延误就医。如今，电子病历日益普及，村级就医医保报销更加顺畅。在广西百色，当地采购安装“村医通”设备，推动直接结算，极大便利了农村老弱病残患者，帮助他们实现“小病不出村”。这也提示我们：医疗服务不只体现在诊疗过程中，也包含预约、缴费等环节。为就医创造更多便利条件，才能让群众看病更省心。

乡村医生是农村人才队伍的重要组成部分。在一些地方，村医人才匮乏、服务水平不高等问题仍然存在。有村医坦言，因为经验不足，稍微复杂的疾病只能推给上级医院，“越不敢看病，就越不会看病，村卫生室就越无人问津”。由此可见，加强人才队伍建设、提高业务水平势在必行。如今，很多地方实行乡村医生“县招乡管村用”，发挥紧密型医共体优势，让县乡医院的技术储备成为村医提升本领的“后援粮草”。乡村医生通过业务培训、跟班实习，对于早期中风等过去容易漏诊误诊的常见病更能做到心里有数、手上有招。同时，从村医入编、落实“五险一金”，到增加生活补助、发放年终考核奖励，不断提高待遇水平，拓宽职业发展路径，才能为乡村医生免除后顾之忧，让他们心无旁骛做好工作。

敬佑生命，大爱无疆。时下，不少乡村医生成为“家庭医生”，将医疗服务送到村民家中，切实守护村民健康。大力补齐乡村医疗短板，实现乡村医生业务有人教、工作有保障、发展有奔头，就能为农民群众配备更多优秀“健康管家”，让健康乡村建设的前景更加可期。

《 人民日报 》（ 2022年07月06日 05 版）