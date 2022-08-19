主编读者面对面 《乡村医生诊疗口袋书》公开课上线

8月19日，正值中国医师节，“手拉手”乡村医生人才振兴计划下的“名医开讲啦——《乡村医生诊疗口袋书》公开课”首期节目正式上线。

北京大学第一医院心血管内科霍勇，中国人民解放军总医院内分泌科母义明作为《乡村医生诊疗口袋书》的主编，与该本口袋书的读者重庆市奉节县乡村医生吴国幸在节目中面对面，交流了心血管和内分泌疾病相关知识，分享了《乡村医生诊疗口袋书》的编写初衷与基层医生的所感所得。

实打实帮助指导村医群体

谈及携手各学科专家合力编写《乡村医生诊疗口袋书》的初衷，霍勇、母义明两位专家感慨万千。“现阶段，我国经济和社会发展已经到达了一个新的阶段，当乡村振兴与健康中国两个战略并肩齐行时，乡村地区群众的健康问题、乡村医生的培养与成长话题均变得更受关注”。在霍勇看来，随着医学的发展，我国乡村的疾病谱也发生了变化，乡村这一医疗体系网底，需要扎扎实实的筑牢。

霍勇结合自己到农村地区的交流经验分享：“我们国家的乡村医生是非常努力、辛苦的一群人，他们常年工作在医疗事业的第一线。囿于乡村地区的医疗资源、医疗技术不完善、不先进，他们的发展也受到了一定局限，而这正是我们大城市三甲医院专家可以帮助和弥补之处。通过口袋书这本主要聚焦慢病管理的实用性小册子，我们希望可以为村医群体带来实打实的帮助和指导。”

伴随《“健康中国2030”规划纲要》的实施，慢病综合防控已经提升至国家层面。推行健康生活方式、减少慢病发生也成为了社会各界的追求。

在母义明看来，我国人口中农民占比很高，在乡村地区推进慢病防控工作意义重大，而能碰得到、摸得着、推得动这项工作的离不开村医群体。“农民现在生活水平越来越高了，过去吃不饱饭的病没了，但营养过剩、运动减少导致的病却跟着来了。”母义明介绍，根据相关统计我国成年人中高血压患者已超过2.45亿 、糖尿病患者也已超1亿 ，还有相当一部分人群在统计之外，尤其是农村地区检查和治疗意识不足的乡亲们，会忽略对相关慢性疾病的关注。“我们编写这本口袋书的缘由和目标是帮助乡村医生把好基层慢性病防治的第一关。我国大部分病人都来源于基层，很多慢性病也需要长期管理，乡村医生的作用十分重要。很多农村地区的医务室是不分科室的，乡村医生需要面向广大村民，问诊各类疾病，如果能有一本简明扼要、一看就懂、涉及多学科且实用的书，对乡村医生而言非常重要。”

村医是防控慢病重要力量

乡村医生是农村人才队伍的重要组成部分，决定着农村公共医疗的服务水平和质量。面对高血压、糖尿病等慢性疾病患病率的上升，霍勇认为守住高血压防治网底是村医的核心任务，在早期发现村民患有高血压，并且通过科学建议、生活方式干预帮助村民控制血压是村医的主要工作。母义明同样认为，村医在防控农村地区群众的潜在糖尿病风险上可以发挥重要作用，“长期行走在基层医疗事业一线的乡村医生们，更了解村民的情况，也可以更好地帮助他们早发现、早控制、早治疗”。

在与专家的对话中，来自重庆市奉节县的乡村医生吴国幸也提出了他在行医过程中遇到的困难与问题。“在村里，我管理着200多个高血压患者、80多个糖尿病患者。这些慢性病早期不会有明显症状，所以很难得到乡亲们的重视，他们担心一旦开始用药就会一辈子背着药罐子，时常是不舒服了就吃几天药，感觉好些了就停药，用药依从性很差。”

面对这一问题，母义明提出了自己的建议。一是要排除村民对于用药的“忌惮”心理，不少村民会认为“是药三分毒”，服药会对肝、肾等脏器造成损伤，这实际上是一种误解，专药治专病，合理科学地服药基本不会产生副作用。二是通过举实例、讲故事以及好理解的方式对村民进行健康知识宣导，减少用过于专业的词汇进行患者教育，尽量引用村民身边实例进行科普。三是要帮助村民认识到合理膳食、科学运动的重要性，防患于未然。“乡村医生在村民健康管理中扮演着早期发现、诊后跟踪、长期健康管理的角色，饮食、运动、精神心理等非药物治疗都要运用起来。”母义明说。

多措并举助力村医成长

近年来，随着深化医改的不断推进，我国乡村医生的工作条件和待遇得到了提升和改善。然而发展并非一蹴而就，仍有部分乡村地区存在医疗设备不完备、诊疗技术更新慢等问题，乡村医生在常见疾病、慢性病防治及重大疾病处置与应对上仍需要不断学习。

吴国幸讲述了两位村民的故事，由于不规律服药、不按时检查，他们分别出现了相对严重的糖尿病和高血压并发症，即酮症酸中毒与脑卒中，一度威胁到生命安全。对于乡村医生而言，遇到此类较严重的并发症应该如何处理是吴国幸十分关心的问题。

霍勇建议，“识别病情、及时转诊”是乡村医生需要记住的八个字。酮症酸中毒或脑卒中已经是糖尿病和高血压晚期的表现，通常这种情况下村医以及村里的医疗条件没办法治疗，需要村医准确识别病情，并及时联系上级医院进行转诊。《乡村医生诊疗口袋书》中也对重、急症病的处置方式进行了条理清晰的步骤介绍，致力于帮助乡村医生找到合适、准确的病情处理方法。

此外，霍勇提出，上下联动是促进我国基层卫生健康事业发展的重要理念，也是提高乡村医生获得感、参与感，利于乡村医生发展的重要方式。“村医、县医院、三级医院之间要形成良好的互动，让村医参与到患者诊疗的过程中，了解并熟悉患者的病情病况，才能在患者出院后给予妥善的长期健康管理。”母义明赞同上下联动的理念，他认为，应该把医疗机构的准确治疗方案、评估方案同步给村医，形成有效的、相辅相成的反馈机制，再由村医来进行长期管理、监测用药，从而提高患者依从性。

充分利用线上问答平台也是专家们认为可以帮助乡村医生成长和发展的方式之一。对话结束后霍勇、母义明与吴国幸入驻了复星健康乡村医生“云守护”线上平台，并呼吁更多的专科医生加入并关注对乡村医生的培养和帮助工作。

上海复星公益基金会理事长李海峰介绍，2021年上海复星公益基金会携手复星医药制定了“星爱121专项基金”，并发起“手拉手”乡村医疗人才振兴计划。计划包括“四个一”，即一本《乡村医生诊疗口袋书》、一个乡村医生“云守护”线上平台、一群健康关爱大使、一起手拉手线上问诊帮扶。其中，乡村医生“云守护”线上平台的帮扶答疑专区成为了村医与名医之间交流的桥梁。健康关爱大使、专家们可以及时、方便地在平台上与村医交流，在线为村医解答日常行医过程遇到的个性化、突发性的问题。截至目前，已有超万名乡村医生入驻了乡村医生“云守护”平台，并得到了帮助。