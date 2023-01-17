寒假近视高发期，定期检查别松懈

前阵子由于疫情，许多中小学生都宅在家中上网课。网课期间看电脑，休息时间玩手机成了一些孩子的居家常态。如今，“寒假近视高危期”也来了，孩子们的视力问题需要格外注意了。眼科医生提醒，寒假期间，一旦发现孩子视力下降，一定要及时前往专业眼科医院就诊。

家住湖南长沙的10岁的妮妮（化名）在疫情期间一直宅家上网课，整天与电子产品相伴。一天下来，她在电脑、iPad或手机屏幕前能看4—5个小时，一到晚上还喜欢熬夜使用电子设备。

因妮妮本身就存在一定的近视问题，加上近半月经常看到她揉眼睛，她妈妈便带她到眼镜店验光，没想到两只眼睛的近视度数在短短半个月时间就增长了200度。她妈妈对妮妮的近视度数猛涨感到不可思议，来到长沙爱尔眼科医院大视光科就诊。

经检查，妮妮左眼近视度数为450度，右眼近视度数为425度。长沙爱尔眼科医院大视光科技术组长武浩然博士检查后发现，孩子的眼轴长度跟寒假前相比未发生明显变化，在进行医学验光及视功能检查过程中发现孩子有调节紧张的表现，进一步进行睫状肌麻痹验光（俗称散瞳验光）后发现妮妮主要是由于短期内频繁看近、用眼过度引起的调节功能异常，从而引起了近视度数增加，俗称假性近视增长。

随后，武浩然为妮妮开具了改善调节功能的眼药水及放松调节的训练方案，并嘱咐家长在家要监督孩子改善用眼行为，尤其要严格限制孩子单次连续近距离用眼的时长。经过一段时间的治疗，妮妮的近视度数再次回到了之前的200度左右。

武浩然表示：“短期内连续近距离用眼引起的调节紧张甚至是调节痉挛，也就是假性近视，是有望通过药物治疗和视觉训练恢复的。如果没有弄清真假近视，盲目把孩子的镜片度数配上去的话，很有可能导致孩子出现头晕、眼痛等症状，甚至发展为真性近视，到那时就真的无法逆转了。”

“孩子长时间用眼，遵循‘20-20-20’法则可使眼睛得到适当放松，每隔20分钟休息20秒，目光离开屏幕，向20英尺（约合6米）以外的草地、绿树或其他物体眺望，多看远少看近。视频学习过程中，学会有意识地稍用力闭眼、睁眼，上下左右转动眼球，放松眼睛。寒假期间，每天可以户外活动两小时，让眼睛充分沐浴在大自然光线下，这比让孩子盯着手机玩游戏要健康得多。”武浩然说，家长作为孩子近视防控的“守门人”，寒假期间也要定期带孩子到院检查，随时关注孩子眼健康状况。

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