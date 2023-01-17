中医：紧扣“寒湿”治新冠

该如何认识当前的新冠病毒感染疫情的性质、走向？高热期间能否捂着被子发汗？如何缓解周身酸痛、咳嗽、乏力等常见症状？老年人如何应对新冠病毒感染？

对此，中国科学院院士仝小林从中医角度进行了回应。中医认为，新冠病毒感染属于寒湿疫，中医药可对症下方。

紧扣“寒湿疫”，掌握治疗主动权

问：该如何看待当前的新冠病毒感染？内中有什么病理机制？

仝小林：在本轮疫情中，患者起病多见恶寒、发热、头疼、身痛等症，舌体普遍淡胖、暗淡、胖大，舌苔多白厚腻。此外，很多患者在高烧退后依然有低热缠绵、肌肉酸痛、咽痛、咳嗽等症，普遍存在乏力、气短，还有相当一部分病人有恶心、呕吐等胃肠道症状。基于多维参数综合判断，这些现象表明新冠病毒感染不属于温病、湿瘟，也不属于伤寒，而属于寒湿疫。

问：为何“寒湿”反而会引起高热？

仝小林：并非只有热邪才能引起高热，寒邪郁表也可以导致高热的发生。因此，结合当前国家推荐方剂以及临床医生普遍使用麻黄汤、葛根汤、大青龙汤等伤寒经方来治疗新冠高热，从方药反推，也能发现这种病症不符合“温病初治，忌用麻桂”的原则，更进一步证明新冠病性属寒。

问：本轮疫情中的患者常常嗓子疼，俗称“刀片喉”，是什么原因造成的？该怎么治？

仝小林：这也并非热毒直接侵袭咽喉所致，而是寒湿郁热的结果，究其原因，一是素体郁热较重者感受寒湿戾气所致的“寒包火”，二是过度发汗导致的津亏热结，三是过用苦寒药物导致的疫毒深伏、郁而化热。

于是，很多人出现咽痛后，因为不知“热”从何来，常会用金银花、连翘等寒凉药品来清热解毒，却往往加重病情。这都是因为不明晓新冠“寒湿疫”的发病特征。

因此，只有紧扣“寒湿疫”，才能掌握治疗的主动权；只有认识到“寒湿伤阳”为主线，才不会被疾病表象所迷惑，做到知常而达变，治疗上也就更加得心应手。在新冠初期，尽量避免使用寒凉属性的药品或食品；对于临床医生来说，更要一改过去在发病初期即使用温病辛凉解表或者清热解毒的治法，而是要首先散寒化湿。

对于新冠病毒感染后的治疗，最根本应是“开达膜原”

问：平时，我们风寒感冒发烧后，常常捂着被子发点汗就会好，而对于新冠病毒引起的发热症状，这样能否奏效？

仝小林：有帮助，但并非完全有效，新冠病毒属于寒湿戾气，通过口鼻入侵机体，伏于膜原，膜原不属于表，也不属于里，居于表里之间。

邪由膜原出表，或发于皮肤黏膜之表，类似于风寒感冒；或发于呼吸道黏膜之表，类似于风热感冒；或发于胃肠黏膜之表，类似于胃肠型感冒。发于某经，便为某经之证，可见恶寒、发热、体痛、咽痛等表证。

但表证都是邪气外传的表现，而非邪气侵袭肌表的表现，这也是新冠与普通感冒的不同之处。因此，对于新冠病毒感染后的治疗，若仅用辛温解表法来解表发汗，则表证虽解，但膜原之邪并未祛除，可能会低热缠绵或间断发热或核酸转阴后复热等复杂情况；若仅用清热解毒法来解毒利咽，则咽痛等“热”症虽可以暂时缓解，但膜原之邪气会因寒凉药物而“冰伏”，进而有引邪深入的风险。

因此，看起来捂被子发汗能起一时之效，临床有的用辛温解表也皆可取效，但寒去湿仍存，邪仍停留在膜原，所以，最根本的治疗应该是“开达膜原”。

问：那么，如何开达膜原？

仝小林：需要全面把握疾病态势（郁、闭、脱、虚），熟悉掌握戾气表里分传的路线和治法，通过“分消走泄”而治之。

我推荐小达原饮（厚朴、槟榔、草果、生姜），其具有散寒化湿、辟秽化浊、开达膜原的功效，是治疗“寒湿疫”的基础方。初病之时，邪气尚微，外无症状，可直接用小达原饮治之。随着邪气渐盛，正邪相激，邪气会表里分传。

对于体质强健者，邪气多外出走表，或走太阳经表，发为寒湿束表证，见恶寒、发热、体痛等症，小达原饮配合麻桂类方、荆防败毒散等主之；或走肺卫之分，发为寒湿郁热证，见咽干、咽痛等症，小达原饮配合防风通圣散、升降散等主之；或走少阳之分，发为邪郁少阳证，见口苦、咽干、目眩等症，小达原饮配合柴胡类方主之。

对于体质怯弱者，邪多表里分传或深传入里，易趋转重。故体弱者之治，即使有表证亦需益气解表，可用小达原饮配合人参败毒散、麻黄附子细辛汤、附子理中丸等治之。邪气入里，多传入太阴，若郁手太阴肺，则发为寒湿郁肺证，而见咳嗽、咳痰、胸闷、气喘等症，散寒化湿方主之；若郁足太阴脾，则发为寒湿碍脾证，而见纳呆、腹泻、呕恶等症，小达原饮配合藿香正气散、藿朴夏苓汤等主之。

起病忌用苦寒药物，缓解咳嗽重在温肺散寒

问：如果病情发展到危重症阶段，该如何治疗？

仝小林：寒湿疫发展到疫毒闭肺（重症）阶段，戾邪深入太阴，继生痰湿瘀热，终至疫毒闭肺，见发热咳嗽、喘憋气促、黄痰血痰、乏力倦怠等症。肺气闭阻，胃肠亦多不通，见恶心不食，大便不畅等症。子龙宣白承气汤主之。

寒湿疫发展到喘脱（危症）阶段，咳痰喘促，呼吸窘迫，脉疾多汗，甚者二便失禁、厥脱、昏迷。破格子龙宣白承气汤主之。

问：本轮疫情中，很多人出现了高热、咽痛、咳嗽等症状，该如何防治？

仝小林：一是起病忌用苦寒药物。新冠病毒感染后多以恶寒、发热起病，此时切勿过早且单独应用清热解毒类中成药，当首选风寒感冒类中成药，如散寒化湿颗粒、九味羌活颗粒等。同时搭配其他助汗方法，如葱姜水、温粥频服、高位泡脚、热水澡、电热毯等。如高热不退，可以合用物理降温和解热镇痛西药，有条件人群还可采用耳尖或大椎放血、刮痧等退热方式。

二是腰痛多为寒湿作祟。不少患者伴有后背、腰部等周身部位酸痛，这属湿邪太重，麻黄加术汤有效；对于腰痛如折，则辨为寒湿腰痛，基于羌活胜湿汤和肾着汤，拟定一小方，名为折腰散。

三是“刀片喉”多为寒湿郁火。咽痛患者也多为寒湿郁火所致，对此，六神丸、龙角散、防风通圣丸等中成药确有疗效，严重者如“刀片喉”者亦可选用刀片散煎汁代茶饮。此外，咽痛患者也可以配合穴位贴敷疗法，将温通类膏药剪成2×2厘米大小，贴敷于天突、膻中、大椎、肺俞，6—7小时后摘掉。若有条件，同时配合少商穴位放血，天突穴按摩，收效更快。

四是缓解咳嗽重在温肺散寒。在发病的急性期，症见咳嗽不止，可用前百苏苈汤。对于恢复期的刺激性干咳、呛咳、阵咳，基于射干麻黄汤化裁拟定了一方——痒咳散。配合如盐蒸橙子或橘子、冰糖川贝雪梨汤等药食同源之品更佳。

五是感官失灵重在通窍活血。针对不少患者合并味觉、嗅觉、听觉减退或丧失情况，仝小林推荐可用苍耳通窍活血汤。单纯嗅觉减退，可用揿针按印堂、双鼻通、双迎香，或从印堂到迎香直接按摩。

六是体弱人群要因人制宜。体虚者在解表退热时需增补逆流挽舟之品，如人参败毒散、参苏丸之类；阳虚者，寒邪直中阴分，可予附子理中丸、麻黄附子细辛之辈托里解表；自汗、盗汗者，可以选用收汗散；妇女正值经期发病，也可选用小柴胡剂，借以扶助正气，祛邪外出。

老人体弱，要注重保护心脉，注重观察

问：此轮疫情中，老年患者受到影响最大，该如何应对？

仝小林：一是要预防病毒性肺炎的发生。老人体弱，在恶寒、发热、体痛的表证阶段，也要在益气的基础上辛温解表，截断病情走势，预防肺炎发生。

二是要注重保护心脉。针对合并有多重慢性疾病，尤其是由心肺基础疾病的中老年人，对于舌质、口唇和舌下络脉紫暗，脉涩等瘀象明显者，可选用活血化瘀药物，如复方丹参滴丸、丹参片等以保护心脉，改善心肌供血供氧，改善缺氧状况。

三是注重观察及时就医。应以5、7天为观察节点，若老年人发热超过5天，咳嗽不止，咳痰明显，建议及时就医，同时应居家监测血氧饱和度、心率等，若在家自测当血氧饱和度明显下降时（未吸氧时低于93%），当及时前往医院进行胸部影像学检查。

问：有人“阳康”后打羽毛球、爬山、跑步，结果出现“心肌炎”的问题，这是怎么回事？

仝小林：感染新冠病毒后，邪气入里，亦可传入心系，应当在一到两周内避免剧烈运动，同时有气喘、胸闷、心悸等不适等瘀象明显患者，可选用活血化瘀药物疏通心脉，更严重者需及时就医。新冠病毒诱发的心肌炎，主要属于宗气下陷毒损心络，可以选用升陷解毒护心汤治疗。对于病毒性心肌炎迁延期，中药可选用生脉饮、补中益气汤、归脾汤、炙甘草汤等。

有些人“阳康”后仍有乏力、困倦、气短、轻咳等症状。这是湿浊余毒未清的表现，建议恢复期患者坚持健康生活原则，清淡饮食，注意保暖，保证睡眠。