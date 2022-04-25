吉林：“方舱经验”彰显中医药抗疫独特优势

3月以来，吉林本轮疫情形势严峻，来自长春中医药大学的教职员工总结抗疫经验，结合地域特点、自身学科优势，创立了彰显中医药独特优势和特色的中医药抗疫“方舱经验”：实施“早中医药漫灌治疗、早中医情志疏导、早健康管理康复指导”的“三早做法”，打出了“方舱模式”组合拳。

“我们坚持中西医结合、中西药并用，充分发挥中医药特色优势，及早、全程、深度介入预防、救治、康复全过程，为疫情防控取得阶段性胜利贡献中医药力量。”吉林省中医药管理局副局长毕明深说。

吉林省按照仝小林院士的“寒湿疫方”、长春中医药大学推荐的“解肌宣肺除疫方”和“除湿防疫代茶饮”组织加工生产，保障中药供应充足。“本轮疫情，全省确诊病例、无症状感染者，均接受中医药进行的治疗。”毕明深说。

据了解，长春中医药大学还制定了《长春中医药大学寒湿疫（奥密克戎感染）防治方案（第六版）》，提出本次新冠肺炎疫情治疗以“消除症状，截断病情，尽快转阴”的基本治则，从整体上把握新冠肺炎发病规律，为改善相应人群寒湿状态、提高免疫力、减少新冠病毒感染风险提供了中医策略。

该策略在疗效上得到的反馈显示，采用纯中药治疗，有症状的患者在服用中药后2—3天症状可明显减轻；患者服用中药后，1天退热率为72%，3天退热率为96%；从用药后第4天开始核酸检测，按照间隔24小时的连续2次核酸检测阴性为出院标准，6天出院率均达到69%以上，住院时间明显缩短。目前，学校负责的6家方舱医院中，均没有出现转重及危重型患者。

下一步，吉林省将继续发挥中医药优势作用，抓好常态化疫情防控，为全省夺取疫情防控和经济社会发展双胜利贡献力量。(杨 仑)