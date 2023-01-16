春节期间餐饮聚会多 营养专家：尽可能不要暴饮暴食

人民网北京1月16日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就重点人群健康保障有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，春节期间餐饮聚会多，该如何注意合理膳食，保持身体健康？

对此，北京协和医院临床营养科主任于康表示，春节期间比其他时间吃的更丰盛，有几点注意事项建议大家关注：

第一，尽可能不要暴饮暴食。无论食物多美味，尽可能做到食不过饱，每餐七分饱，对于肥胖症、糖尿病、高脂血症、心脑血管疾病等慢性病患者尤其应该注意。

第二，尽量维持和日常一样的进食节律和时间，饮食、进食同样有生物钟，尽量不要有大改变，春节期间不要太随性进食，还是尽量保持一日三餐或者少量多餐的原则。

第三，春节期间不可避免会喝一些酒，有几个方面要注意：一是尽量少喝，尽量不喝高度的烈性酒，可以选择低度酒少量喝。二是儿童、老年人、孕产妇，还有慢性病、血糖血压血脂波动大控制不好的朋友，尽量在春节期间不喝酒。

第四，尽量避免过于刺激的食物或者烹调方法，比如过于辛辣刺激。还有一些油煎的方法，或者烧烤，过多盐分、油脂摄入肯定会增加健康的风险性，食物尽可能保持清淡，可以比平时稍微丰富一些，但是不要过。