新疆塔城：有“医”靠就有依靠

“大夫，我嗓子有点疼，开始咳嗽。前阵子与新冠阳性患者有过接触，虽然家里有药，但是不知道该怎么吃呀！”元旦前夕，家住新疆塔城市祥和小区的陈奶奶突然感觉身体不适，给所在的新城街道社区卫生服务中心打了一个咨询电话。

挂断电话，社区卫生服务中心主任立即安排全科医生陈子林上门诊断指导。询问症状和基础疾病、测量血压……在检测完抗原并看到结果为阳性后，陈子林宽慰奶奶道：“奶奶，感染并不可怕，您放宽心，按照我跟您说的方法用药，不要太过紧张焦虑。另外，家里还要多开窗通风、清淡饮食、多吃果蔬，少食多餐保证营养摄入。如果症状加重或者有任何其他问题，必须随时告知我们。”

听着陈大夫一遍遍叮嘱，躺在床上的陈奶奶很感动，“你们对我这个独居老人这么上心，谢谢你们的辛苦付出！”依据医生的诊疗建议，陈奶奶注意用药和营养摄入，身体情况大大好转。

塔城地区卫健委主任买热尼别克·瓦依斯介绍，优化分级诊疗流程是当前疫情防控的关键。目前，地区高度重视65岁及以上老年人、儿童等重点人群防护和救治工作，加强农村地区疫情防控，在全地区89所基层医疗机构设置发热诊室120间，对基层发热诊室设置和运行情况进行日监测。“我们将65岁及以上人群按照‘红色、黄色、绿色’分类，进行健康咨询、随访、巡诊、转诊等服务，对病情较危重的及时转诊至二级及以上医疗机构。自12月8日至今已转诊525人，截至目前发放‘家庭大礼包’7698份，已巡诊65岁及以上老年人7.18万人次。”买热尼别克·瓦依斯说。

“有‘医’靠就有依靠！”托里县托里镇居民加合达·哈比坦说，“家庭医生能提供上门服务，给出用药建议，我们看病更方便了。现在，身体有什么不舒服，都会首先联系家庭医生。”