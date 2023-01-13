“阳”了呼吸困难？趴着睡示范教学助通气

新冠病毒感染患者表现不一，部分患者有呼吸不畅、胸闷气短的症状，应该如何缓解？在本期《1分钟养生课》上，湖南省人民医院呼吸治疗专科副主任护师文辉、湖南省人民医院呼吸治疗专科主管护师孟賽为广大网友演示俯卧位通气。

文辉表示，清醒俯卧位通气治疗，可以提高患者的肺顺应性，改善通气血流比，缓解患者的缺氧状况，适用于大部分清醒的新冠肺炎患者。具体操作步骤如下：

一是先进行左侧俯卧位通气治疗，准备好两个枕头，协助患者移到床的右侧，再将两个枕头分别放置于患者身体左侧，然后指导患者左腿伸直，右腿屈膝。

二是操作者一手置于患者肩部，一手置于患者膝部，协助患者进行翻身，再将患者双臂置于身体的两侧以及感到舒适为宜。

三是协助患者整理好氧气管路。

四是每日俯卧位通气时间应大于12小时，可左右俯卧位交替进行。每日应检查患者受压部位的皮肤情况。在操作过程中，要注意观察患者的病情变化，告知患者，如有任何不适可随时告知。

文辉提醒，以下几类患者不适合进行俯卧位通气，包括严重血流动力学不稳定、颅内压增高、急性出血性疾病、颈椎或脊柱损伤需要固定、骨科术后限制体位、近期腹部手术需限制体位者或腹侧部严重烧伤、妊娠、颜面部创伤术后、不能耐受俯卧位姿势等。

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